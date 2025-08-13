'Sueños de libertad' enfrentará a Tasio con Andrés, manipulado por Gabriel, y Begoña dudará más de su relación

Por Redacción |

Marta y Pelayo, en el capítulo 372 de 'Sueños de libertad'

Que Gabriel pretenda denunciar a Brossard ya no es un ningún secreto pues se lo ha explicado a María en el capítulo del miércoles de ' Sueños de libertad '., aunque ella ha acabado dando un gran paso que veremos en el episodio del jueves 14, que será el último de la semana al ser festivo el viernes.

Pero esta no será la única trama que nos ha dejado en vilo, pues hemos visto cómo Pedro se ha enfrentado a Damián culpándole de la reaparición de José en sus vidas; Gema y Joaquín no han llegado a ningún acuerdo con los padres del abusón; Andrés, tras haberse tragado sus palabras, se reiterado en su disculpa a Gabriel; María ha confesado que delega en él la gestión del patrimonio de Julia; y Luz ha percibido la conexión que existe entre Luis y Cristina.

¿Qué pasará el jueves?

En el próximo episodio de 'Sueños de libertad', que se emitirá el miércoles 13 de agosto en la sobremesa de Antena 3, y será el 372 de la serie, veremos las consecuencias de todas estas tramas, como que tras su primera noche juntos, Begoña seguirá albergando muchas dudas respecto a su relación con Gabriel.

Tasio, manipulado por Gabriel, se enfrentará con Andrés, a la vez que Begoña confesará a Luz que ha pasado la noche con Gabriel. Andrés descubrirá una información importante sobre la relación de Gabriel y Begoña.

Don Pedro, en el capítulo 372 de 'Sueños de libertad'

Luz, que sigue detectando problemas respiratorios entre los trabajadores, se querrá asegurar de que no hay nada entre Luis y Cristina, mientras que esta última irá a ver a José pidiendo a Irene que la acompañe. Marta animará a Fina a que acepte la propuesta de trabajo de Pelayo, al mismo tiempo que Teo ocultará a Gema y Joaquín que Raúl le va a enseñar a defenderse.