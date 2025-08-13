'Sueños de libertad' enfrentará a Tasio con Andrés, manipulado por Gabriel, y Begoña dudará más de su relación

Serie relacionada
Sueños de libertad
2024 - Act
España 2 temporadas 314 capítulos
Drama
Popularidad: #58 de 3.639
- 15
- 4
- 'Traitors: El debate' Programa 2
- Tu Cara Me Suena El Debate! Analizamos la gala 6
- Nos colamos en la grabación de Cifras y Letras
- Tu Cara Me Suena El Debate! Analizamos la gala 2
- María Bernardeau y Biel Anton nos hablan de FoQ La nueva generación
- Promo de La familia de la tele
- La revuelta salta al prime time
- Velvet: Yon González protagoniza el remake de Telemundo
Marta y Pelayo, en el capítulo 372 de 'Sueños de libertad'
Pero esta no será la única trama que nos ha dejado en vilo, pues hemos visto cómo Pedro se ha enfrentado a Damián culpándole de la reaparición de José en sus vidas; Gema y Joaquín no han llegado a ningún acuerdo con los padres del abusón; Andrés, tras haberse tragado sus palabras, se reiterado en su disculpa a Gabriel; María ha confesado que delega en él la gestión del patrimonio de Julia; y Luz ha percibido la conexión que existe entre Luis y Cristina.
¿Qué pasará el jueves?
En el próximo episodio de 'Sueños de libertad', que se emitirá el miércoles 13 de agosto en la sobremesa de Antena 3, y será el 372 de la serie, veremos las consecuencias de todas estas tramas, como que tras su primera noche juntos, Begoña seguirá albergando muchas dudas respecto a su relación con Gabriel.
Tasio, manipulado por Gabriel, se enfrentará con Andrés, a la vez que Begoña confesará a Luz que ha pasado la noche con Gabriel. Andrés descubrirá una información importante sobre la relación de Gabriel y Begoña.
Don Pedro, en el capítulo 372 de 'Sueños de libertad'
Luz, que sigue detectando problemas respiratorios entre los trabajadores, se querrá asegurar de que no hay nada entre Luis y Cristina, mientras que esta última irá a ver a José pidiendo a Irene que la acompañe. Marta animará a Fina a que acepte la propuesta de trabajo de Pelayo, al mismo tiempo que Teo ocultará a Gema y Joaquín que Raúl le va a enseñar a defenderse.