'Sueños de libertad' aceptará el chantaje de Pelayo a Fina y contará a Ana la verdad de Cristina sobre José

Por Sandra Alcaide Barrón |

Sueños de libertad ' continúa sufriendo el grave problema de la saponificación en la fábrica. Esto es motivo de celebración para Gabriel y María, que. Mientras tanto, Joaquín y Luzy Pelayo anima a Marta y a Fina de, a pesar del asesinato de Santiago.

Irene se entristece al recordar que no puede comunicarse con José, ya que sabe que él le contaría la realidad tal cual es. Por otro lado, Tasio se ve en la obligación de ocultar a Carmen el problema de intoxicación en la fábrica, para que no se preocupe, y don Pedro le confiesa a este y a Joaquín la verdadera identidad de Amador Rojas.

Avance de lo que ocurrirá en el episodio 377 de 'Sueños de libertad'

Por último, Marta y Fina no son conscientes de los nuevos problemas que deberán atravesar como pareja. Mientras Marta aparenta normalidad ante su padre después del asesinato de Santiago, Pelayo está tomando una nueva decisión sobre el chantaje de Fina que podría cambiarlo todo. Además, Begoña y Gabriel siguen felices y disfrutando de su idílico amor.

¿Qué pasará el viernes?

En el capítulo 377 de 'Sueños de libertad', que se emitirá el viernes 22 de agosto en Antena 3, Fina estará entre la espada y la pared y decidirá aceptar el chantaje de Pelayo. Por otro lado, María seguirá progresando favorablemente en su movilidad pero no se lo contará a Andrés, por miedo a que este la abandone. Un nuevo informe confirmará que el origen de la enfermedad de la fábrica proviene de la saponificación, lo cual causará un conflicto entre Joaquín y Luz. Este querrá ocultar los motivos del cierre de saponificación, pero ella se negará.

Adelanto del capítulo 377 de 'Sueños de libertad', la exitosa serie diaria de Antena 3

Gema compartirá con María su felicidad por poder ejercer de madre con Teo. Por otra parte, Cristina le confesará a Ana toda la verdad sobre José y Tasio intentará ignorar los rumores sobre la enfermedad en la colonia, para que no lleguen a Carmen. Además, Cristina descubrirá una prueba irrefutable a favor de la versión de la historia de Damián y Fina no se atreverá a contarle a Marta el chantaje de Pelayo, dejando en el aire su futuro en 'Sueños de libertad'.