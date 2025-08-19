FormulaTV
ADELANTO 20 DE AGOSTO

'Sueños de libertad' hará dudar a Marta y Fina si denuncian e informará a Begoña de la sentencia de Diosdado

Marta y Fina no sabrán si denunciar la muerte de Santiago y Damián intentará convencer a Irene para que no abandone la colonia.

'Sueños de libertad' hará dudar a Marta y Fina si denuncian e informará a Begoña de la sentencia de Diosdado
©Atresmedia
Por Sandra Alcaide Barrón
Publicado: Martes 19 Agosto 2025 16:40

'Sueños de libertad' está intentando reconciliar a Gabriel y Andrés. Don Pedro le ha confesado a Digna por qué Irene va a abandonar la colonia y ha lanzado una nueva crítica a Damián. Por otra parte, Marta ha dado una buena noticia a Fina sobre su último trabajo fotográfico y Damián ha intentado hacer de mediador para solucionar las cosas entre Tasio y Andrés, aunque las cosas no salen bien.

Gema se ha arrepentido de haberse equivocado con Raúl y le ha dado las gracias por enseñar a Teo a defenderse de los abusones del colegio. Además, Luz se ha sincera con don Pedro sobre su preocupación por la salud de los trabajadores de la fábrica. Mientras tanto, Fina ha descubierto la huida de Santiago de la cárcel; María y Gabriel han celebrado el futuro que les aguarda y se ha dejado ver la implicación de don Pedro en la detención de Pepe.

Luz preocupada por el estado de salud de los trabajadores en &#39;Sueños de libertad&#39;

Pie de foto

¿Qué pasará el miércoles?

En el capitulo 375 de 'Sueños de libertad', que se emitirá el miércoles 20 de agosto, Marta y Fina no sabrán si deberían de denunciar la muerte de Santiago. Además, Damián intentará convencer a Irene para que no abandone la colonia; mientras que Digna conseguirá que expulsen al matón que hace la vida imposible a Teo del colegio.

Por otra parte, Carmen intentará levantar el ánimo a Tasio, que seguirá completamente devastado por su discusión con Andrés. Además, Luz y Begoña verán que don Pedro no actúa frente al malestar de los trabajadores y querrán informar a Luis y Joaquín de los problemas en saponificación de la fábrica.

Marta tranquilizando a Fina tras descubrir la muerte de Santiago en &#39;Sueños de libertad&#39;

Marta tranquilizando a Fina tras descubrir la muerte de Santiago en 'Sueños de libertad'

Por último, Pelayo se enterará también de la salida de Santiago de prisión. Mientras tanto, Andrés y María conseguirán al fin algo de tranquilidad en su relación gracias a la intervención de Julia, a la vez que Gabriel informará a Begoña sobre el resultado de la sentencia del juicio de Diosdado. Además, el problema de saponificación de los trabajadores de la colonia llegará a oídos de la junta directiva y dejarán la solución en manos de una votación.

