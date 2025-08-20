Por Sandra Alcaide Barrón |

Sueños de libertad ' plantea un nuevo debate para Marta y Fina, que. Además, Damián intenta convencer a Irene de que no deje la colonia; mientras que Digna lucha por Teo y

Por otra parte, Carmen tiene la difícil tarea de animar a Tasio, que se encuentra decaído por su encontronazo con Andrés. Además, Luz y Begoña se cansan de esperar la actuación de don Pedro y piensan en informar directamente a Luis y Joaquín del problema de saponificación de la colonia.

Fina se desahoga por el duro momento que están pasando en 'Sueños de libertad'

Mientras tanto, Pelayo se entera también de la salida de Santiago de prisión, aunque aún no sabe nada de su muerte. Por otro lado, Andrés y María consiguen algo de paz y tranquilidad en su relación gracias a la pequeña aportación de Julia, mientras que Gabriel le cuenta a Begoña cuál ha sido la sentencia del juicio de Diosdado. Por último, la junta directiva decide hacer una votación para encontrar una solución al problema de saponificación de la fábrica.

¿Qué pasará el jueves?

En el capítulo 376 de 'Sueños de libertad', que se emitirá el jueves 21 de agosto, Gabriel y María celebrarán juntos el problema de saponificación, que beneficiará su plan secreto. Mientras tanto, Luz y Joaquín encontrarán sus discrepancias en sus posibles soluciones para resolver dicho problema y Pelayo aconsejará a Marta y Fina que aparenten normalidad, a pesar del asesinato de Santiago. Además, Irene se entristecerá por no poder hablar con José, quien le revelaría la verdad.

Los dos personajes, sonrientes, en el capítulo 376 de 'Sueños de libertad'

Tasio optará por no dar más disgustos a Carmen y ocultarle la intoxicación de la fábrica; mientras que don Pedro les revelará tanto a él como a Joaquín la verdadera identidad de Amador Rojas. Por otra parte, Marta disimulará ante su padre todo lo ocurrido con Santiago, a la vez que Pelayo tomará una decisión sobre el chantaje de Fina y Gabriel y Begoña seguirán afianzando su relación.