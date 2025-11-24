FormulaTV
ADELANTO 25 DE NOVIEMBRE

'Sueños de libertad' revelará la razón de la ausencia de Andrés y planteará un cambio laboral para Luis

Beltrán cambiará su percepción de Cristina y la fábrica sufrirá un contratiempo.

'Sueños de libertad' revelará la razón de la ausencia de Andrés y planteará un cambio laboral para Luis
©Atresmedia
Por RedacciónPublicado: Lunes 24 Noviembre 2025 15:26 (hace 6 horas)

'Sueños de libertad', en imágenes 8 fotos

Natalia Sánchez, Amanda Cárdenas y Daniel Tatay en 'Sueños de libertad' Marta Belmonte y Guillermo Barrientos en 'Sueños de libertad' Natalia Sánchez y Carolina Lapausa en 'Sueños de libertad' Daniel Tatay en 'Sueños de libertad' Begoña Montes y Jesús de la Reina en 'Sueños de libertad' Alain Hernández y Natalia Sánchez en 'Sueños de libertad' Alain Hernández en 'Sueños de libertad'

La boda de Begoña y Gabriel ha generado una situación muy complicada para Andrés en 'Sueños de libertad', quien ha hablado con Marta del malestar que siente. Sin embargo, una inesperada llamada le ha motivado a marcharse sin dar ninguna explicación a nadie. Al mismo tiempo, Beltrán ha vuelto con una noticia inesperada pese a que a Cristina no se le ha ido de la cabeza la idea de que solo la vea como una amiga.

Por otro lado, Claudia ha integrado a Maripaz, pero lo que desconoce es que esta llegará a influir en sus decisiones. Al mismo tiempo, María ha compartido sus sentimientos con Manuela en una íntima charla en la que ha dejado florecer una idea que llevaba mucho tiempo guardada. Para terminar, las cosas en la tienda siguen estando muy tensas debido al nuevo perfume.

La familia De la Reina comiendo en &#39;Sueños de libertad&#39;
La familia De la Reina comiendo en 'Sueños de libertad'

¿Qué pasará el martes?

En el episodio 444 de 'Sueños de libertad', que se emite el martes 25 de noviembre en Antena 3, la serie producida por Diagonal alterará la alegría que se está viviendo a raíz de la marcha inesperada de Andrés. En suma, el motivo de su ausencia se revelará, aunque seguirá siendo un secreto guardado para todos.

Con la llegada de la comitiva, Cloe será la encargada de repartir las responsabilidades clave. Además, se dará cuenta de que Marta está inquieta. La fábrica tendrá que hacer frente a un serio contratiempo con el que se han topado. Para ello, Gabriel pedirá ayuda.

Joaquín junto a Gema y Teo en &#39;Sueños de libertad&#39;
Joaquín junto a Gema y Teo en 'Sueños de libertad'

Para su parte, Luis tomará una decisión sobre su vida profesional. Sin embargo, este pensamiento empezará a tambalearse en el momento en el que lo hable con Luz y Digna. En cuanto a Beltrán, descubrirá un detalle de gran valor sobre el pasado de Cristina que será lo que le haga cambiar la percepción que tiene de ella.

