La boda de Begoña y Gabriel ha generado una situación muy complicada para Andrés en 'Sueños de libertad', quien ha hablado con Marta del malestar que siente. Sin embargo, una inesperada llamada le ha motivado a marcharse sin dar ninguna explicación a nadie. Al mismo tiempo, Beltrán ha vuelto con una noticia inesperada pese a que a Cristina no se le ha ido de la cabeza la idea de que solo la vea como una amiga.

Por otro lado, Claudia ha integrado a Maripaz, pero lo que desconoce es que esta llegará a influir en sus decisiones. Al mismo tiempo, María ha compartido sus sentimientos con Manuela en una íntima charla en la que ha dejado florecer una idea que llevaba mucho tiempo guardada. Para terminar, las cosas en la tienda siguen estando muy tensas debido al nuevo perfume.

La familia De la Reina comiendo en 'Sueños de libertad'

¿Qué pasará el martes?

En el episodio 444 de 'Sueños de libertad', que se emite el martes 25 de noviembre en Antena 3, la serie producida por Diagonal alterará la alegría que se está viviendo a raíz de la marcha inesperada de Andrés. En suma, el motivo de su ausencia se revelará, aunque seguirá siendo un secreto guardado para todos.

Joaquín junto a Gema y Teo en 'Sueños de libertad'

Con la llegada de la comitiva,. Además, se dará cuenta de que Marta está inquieta.con el que se han topado. Para ello, Gabriel pedirá ayuda.

Para su parte, Luis tomará una decisión sobre su vida profesional. Sin embargo, este pensamiento empezará a tambalearse en el momento en el que lo hable con Luz y Digna. En cuanto a Beltrán, descubrirá un detalle de gran valor sobre el pasado de Cristina que será lo que le haga cambiar la percepción que tiene de ella.