'Sueños de libertad' intentará detener la boda de Gabriel y Begoña y acercará a Marta y Cloe

'Sueños de libertad' terminó su penúltima semana en Antena 3 con el empoderamiento de Cloe frente a un Don Agustín cruzó un importante límite y con la mano tendida de Digna a Damián, después de haber visto su estado de total impotencia. Después del drama del uniforma, Cloe y Marta se reunían para detallar cómo iba a ser la nueva vestimenta, lo que ya dejaba entrever cierta química entre ambas mujeres.

El acontecimiento principal fue la apresurada boda de Gabriel y Begoña, que se adelantaban un mes a pesar de que el sacerdote Don Agustín no estaba de acuerdo. Claudia, por su parte, se convirtió en un gran apoyo para Maripaz ante sus primeras dudas sobre la adopción, mientras ella permanecía ignorante de que las intenciones de la joven no eran precisamente buenas.

Begoña y Gabriel en 'Sueños de libertad'

¿Qué pasará el lunes?

La serie producida por Diagonal TV arrancará la última semana de noviembre con la emisión del episodio 443, en el que Andrés conducirá hacia la ermita donde se está celebrando la boda de Gabriel y Begoña, con el fin de impedir que se casen. De la Reina, de hecho, ya compartió con Marta su seguridad sobre el hecho de que la enfermera está cometiendo un grave error, pero su hermana no dudó en recordarle que Begoña está esperando un hijo de su primo.

María intenta detener a Andrés en 'Sueños de libertad'

Ante la espantada de Andrés,. Además, la todavía mujer de Andrés acabará compartiendo sus sentimientos con Manuela, presa del llanto, después de días sumida en la tristeza. Por su parte,

En cuanto a la boda de Beltrán y Cristina, se verá paralizada y el propio Beltrán irá a comunicárselo a Claudia, sobre quien nacerán las dudas sobre un posible intento por su parte de volver con ella. Mientras, Cristina comentará con sus compañeras el hecho de que los nuevos perfumes tienen la misma base que crearon antes y Mari Paz le contará a Claudia cómo se siente constantemente cuestionada en el trabajo.