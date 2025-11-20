Por Redacción |

A punto de terminar su semana, 'Sueños de libertad' ha emitido el capítulo 441 de la serie diaria en Antena 3 donde la creación de un nuevo perfume ha generado controversia y ha dividido a muchos, provocando que Cloe interviniese en todo este asunto. Además, Digna se ha debatido en silencio sobre si respaldar a Joaquín y sumarse a su proyecto de embalaje.

Lo que había empezado como un instante de cercanía entre Andrés y Begoña terminó convirtiéndose en un momento tenso que volvió a abrir una brecha entre ellos. Mientras tanto, Damián, incapaz de brindarle apoyo a María, se ha desmoronado emocionalmente, vencido por la sensación de impotencia. Y el episodio terminaba con una impulsiva Begoña, que tras su conversación con Andrés, ha empezado a buscar respuestas.

Tasio y Gabriel, en 'Sueños de libertad'

¿Qué pasará mañana?

Para finiquitar la semana, la serie producida por Diagonal TV emite el viernes 21 de noviembre el episodio 442, en el que Don Agustín cruzará un límite y Cloe demostrará que no es una mujer que se quede callada. Finalmente, Digna decidirá tender su mano a Damián después de ver su estado de impotencia.

Gabriel casándose con Begoña en 'Sueños de libertad'

y casarse de inmediato a pesar de que el sacerdote Don Agustín no está de acuerdo con el precipitado enlace. Tras el drama del uniforme, Cloe y Marta se reunirán para detallar cómo va a ser la nueva vestimenta, aunque lo que empieza siendo una cita de trabajo, deja entrever un acercamiento entre ellas.

Por su parte, Claudia será un gran apoyo para Maripaz cuando a ella le empiezan a surgir sus primeras grandes dudas con el tema de la adopción. Lo que ella no sospechará es que algo está ocurriendo a sus espaldas y que las intenciones de la joven no son tan buenas como pueden parecer.