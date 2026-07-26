Beatriz exige explicaciones a Gabriel por la marcha de Begoña en 'Sueños de libertad'

Serie relacionada
Sueños de libertad
2024 - Act
España 2 temporadas 314 capítulos
Drama
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'Sueños de libertad', la serie diaria de Antena 3, comienza una nueva semana con un capítulo repleto de cambios y decisiones que prometen alterar el rumbo de varias de sus principales tramas. Mientras la ausencia de Begoña (Natalia Sánchez) tras su marcha a la Casa de los Montes provoca las primeras reacciones entre quienes la rodean, Marisol (Laura Rozalén) inicia una nueva etapa y La Industrial vuelve a situarse en el centro de la acción.
Uno de los momentos más destacados del episodio llegará con Beatriz (Xenia Tostado). Tras conocer la marcha de Begoña y de Juanito, decide pedir explicaciones a Gabriel (Oriol Tarrasón), un cara a cara que podría aumentar todavía más la tensión entre ambos y sacar a la luz nuevos conflictos.
Mientras tanto, Marisol llega a la Casa Grande, un importante cambio que marcará el inicio de una nueva etapa para ella tras su aborto. Su presencia alterará la convivencia en la casa y obligará a varios personajes a adaptarse a la nueva situación.
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