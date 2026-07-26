FormulaTV
Conectar
Audiencias La gran final de 'La Voz Kids' lidera con un 15,4% y 'Malas lenguas noche' anota récord con los incendios

AVANCE DEL 27 DE JULIO

Beatriz exige explicaciones a Gabriel por la marcha de Begoña en 'Sueños de libertad'

La serie diaria de Antena 3 arranca una nueva semana con importantes cambios para varios personajes, nuevas tensiones familiares y una decisión que podría marcar el futuro de La Industrial.

Beatriz exige explicaciones a Gabriel por la marcha de Begoña en 'Sueños de libertad'
©Manuel Fiestas Moreno
Por Fidel ConejeroPublicado: Domingo 26 Julio 2026 23:39 (hace 16 minutos)

Serie relacionada

Sueños de libertad

Sueños de libertad

2024 - Act

España 2 temporadas 314 capítulos

Drama

7,1

Popularidad: #0 de 0 Ranking Sueños de libertad

  • 25

  • 5

'Sueños de libertad', la serie diaria de Antena 3, comienza una nueva semana con un capítulo repleto de cambios y decisiones que prometen alterar el rumbo de varias de sus principales tramas. Mientras la ausencia de Begoña (Natalia Sánchez) tras su marcha a la Casa de los Montes provoca las primeras reacciones entre quienes la rodean, Marisol (Laura Rozalén) inicia una nueva etapa y La Industrial vuelve a situarse en el centro de la acción.

Uno de los momentos más destacados del episodio llegará con Beatriz (Xenia Tostado). Tras conocer la marcha de Begoña y de Juanito, decide pedir explicaciones a Gabriel (Oriol Tarrasón), un cara a cara que podría aumentar todavía más la tensión entre ambos y sacar a la luz nuevos conflictos.

Mientras tanto, Marisol llega a la Casa Grande, un importante cambio que marcará el inicio de una nueva etapa para ella tras su aborto. Su presencia alterará la convivencia en la casa y obligará a varios personajes a adaptarse a la nueva situación.

Sigue leyendo, es gratis

Este artículo es exclusivo para usuarios registrados.

Crea tu cuenta en FormulaTV

Es gratis, podrás recibir nuestro boletín exclusivo, puntuar series y mucho más.

Ya estoy registrado
Ver todos los comentarios

Recomendamos

Síguenos

Noticias relacionadas

Top Series

Listas