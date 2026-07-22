Tasio toma una decisión inesperada y Miguel se sincera con Claudia en 'Sueños de libertad'

Por Fidel Conejero |

'Sueños de libertad', la serie diaria de Antena 3, afronta un nuevo episodio en el que varios personajes intentan dejar atrás los acontecimientos de los últimos días. Mientras algunos buscan recomponer sus relaciones personales, otros se ven obligados a tomar decisiones que podrían cambiar el rumbo de sus vidas.

Uno de los grandes protagonistas del capítulo será Tasio (José Milán). Después de las tensiones vividas en las últimas semanas con la familia De la Reina, anuncia una inesperada decisión que sorprenderá a quienes lo rodean y que marcará un punto de inflexión en su historia.

Por su parte, Miguel (Marco H. Medina) decide abrir su corazón y se sincera con Claudia (Isabel Moreno) en un momento especialmente delicado para ambos y, además, consigue acercar posturas con su padre, dando un importante paso en una relación que ha atravesado numerosos altibajos.

Tasio y Damián en una escena de 'Sueños de libertad'

Begoña y Gabriel vuelven a enfrentarse

Mientras tanto, Begoña (Natalia Sánchez) vuelve a mover ficha en su complicada relación con Gabriel (Oriol Tarrasón). Convencida de que ha llegado el momento de actuar, le plantea un inesperado trato, una propuesta que podría alterar el equilibrio entre ambos y tener consecuencias en los próximos capítulos.

En paralelo, Andrés (Dani Tatay) permanece muy pendiente de Valentina (Ana Carlota Fernández). La preocupación por la joven aumenta después de la inesperada visita de su madre, lo que le lleva a implicarse todavía más en su situación.

Además, Marisol (Laura Rozalén) atraviesa uno de sus momentos más complicados tras perder a su hijo y no puede contener las emociones cuando vuelve a encontrarse con Pablo (Fernando Andina), protagonizando una escena cargada de tensión que evidencia que las heridas siguen muy presentes.