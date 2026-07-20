Los dolores de Marisol se agravan y Cloe se despide de Marta en 'Sueños de libertad'

Por Fidel Conejero |

'Sueños de libertad', la serie diaria de Antena 3, continúa desarrollando algunas de sus tramas más importantes con un episodio en el que la salud de Marisol centra gran parte de la atención. Mientras la preocupación aumenta por su estado, Perfumerías De la Reina vive una jornada decisiva y varios personajes afrontan cambios que marcarán su futuro.

Uno de los momentos más destacados del capítulo llegará con Marisol (Laura Rozalén). Después de los acontecimientos vividos en los últimos días, sus dolores se agravan, despertando una gran inquietud entre quienes tienen constancia de su embarazo. La evolución de la joven podría dar un giro a una de las historias que más peso ha ganado en las últimas semanas.

En paralelo, Andrés (Dani Tatay) comienza a fijarse en los movimientos de Tasio (José Milán). Las sospechas sobre él aumentan, abriendo un nuevo foco de tensión que podría complicar todavía más las relaciones dentro de la familia De la Reina.

Cloe se despide de sus amigas en 'Sueños de libertad'

Perfumerías De la Reina afronta una decisión clave

Mientras tanto, Hugo Brossard comunica cuál será su postura respecto al proyecto presentado por Gabriel (Oriol Tarrasón). Su decisión tendrá importantes consecuencias para el futuro de la empresa y amenaza con reabrir las diferencias entre los miembros de la familia De la Reina en torno al rumbo que debe tomar la perfumera.

Por otro lado, Roque (Gonzalo Hermoso) intenta comprender mejor la compleja situación familiar que lo rodea. Con ese objetivo, indaga sobre el distanciamiento entre su padre y Eduardo (Alberto Lozano), una conversación que podría ayudarle a entender mejor la complicada relación entre su padre y tío.

Además, las compañeras de Cloe (Antea Rodríguez) organizan una comida de despedida antes de su marcha a Nueva York, en un emotivo encuentro cargado de recuerdos y buenos deseos. Más tarde, la joven protagoniza un momento especialmente significativo al despedirse de Marta (Marta Belmonte), poniendo el broche final a una etapa que ha marcado profundamente a ambas.