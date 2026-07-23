Tasio da un paso con Damián y Fina recibe una inesperada visita en 'Sueños de libertad'

Por Fidel Conejero |

'Sueños de libertad', la serie diaria de Antena 3, cierra la semana con una entrega en la que los reencuentros, las confesiones y las decisiones personales vuelven a situarse en el centro de la acción. Mientras algunos personajes intentan abrir una nueva etapa en sus vidas, otros reciben visitas y propuestas que podrían cambiar por completo su futuro.

Uno de los momentos más destacados del capítulo llegará de la mano de Fina (Alba Brunet). Cuando parecía que había recuperado la tranquilidad con Marta (Marta Belmonte) tras la marcha de Cloe (Antea Rodríguez) a Nueva York, una visita completamente inesperada la deja sin palabras. La aparición de una persona de su pasado reabre heridas que parecían cerradas y amenaza con alterar el equilibrio que había conseguido en los últimos días.

Por otro lado, Tasio (José Milán) vuelve a protagonizar uno de los grandes movimientos del episodio. Tras las tensiones vividas con la familia De la Reina, hace una inesperada oferta a su padre, una iniciativa que podría influir en el futuro de su relación y en el rumbo de La Industrial.

Begoña y Nieves en una escena de 'Sueños de libertad'

Nuevas propuestas y confesiones marcan el episodio

Mientras tanto, Nieves (Itziar Atienza) mantiene una conversación especialmente delicada con Begoña (Natalia Sánchez) y le hace una dura confesión, un momento cargado de sinceridad que pondrá a prueba la relación entre ambas.

Por otro lado, Digna (Ana Fernández) toma la iniciativa y plantea una inesperada propuesta a Nieves, convencida de que ha encontrado una alternativa para afrontar la complicada situación que atraviesa la familia.

Además, Dorotea, la madre de Valentina (Ana Carlota Fernández), recurre a Andrés (Dani Tatay) en busca de ayuda, una decisión que no será bien recibida por la joven y que amenaza con aumentar la tensión entre madre e hija.

Por último, Mabel (Dèlia Brufau) continúa apostando por su futuro y deja a Salva (Carlos Troya) al frente de la cantina para asistir a su curso de artes, dando un nuevo paso en una etapa marcada por sus ganas de seguir creciendo personal y profesionalmente.