Por Fidel Conejero |

'Sueños de libertad', la serie diaria de Antena 3, inicia una nueva semana con un capítulo marcado por decisiones que cambiarán el rumbo de varios personajes, conflictos familiares y nuevos movimientos dentro de Perfumerías De la Reina. Mientras algunos habitantes de la colonia afrontan importantes cambios en sus vidas, otros reciben noticias que prometen alterar por completo su futuro.

Uno de los momentos más destacados del episodio estará protagonizado por Cloe (Antea Rodríguez). Después de las dudas que ha arrastrado durante las últimas semanas sobre cuál debía ser su siguiente paso, comunica a Marta (Marta Belmonte) y a Fina (Alba Brunet) que se marcha a Nueva York para iniciar una nueva etapa. La noticia supondrá un duro golpe para ambas, especialmente después de todo lo vivido entre las tres.

Mientras tanto, Mabel (Dèlia Brufau) protagoniza un inesperado encuentro con Marisol (Laura Rozalén), una conversación que promete marcar el desarrollo de esta trama. Poco después, recibe una impactante noticia que la deja completamente desconcertada.

Fina y Marta se besan en una escena de 'Sueños de libertad'

Gabriel vuelve a mover ficha en Perfumerías De la Reina

En paralelo, Gabriel (Oriol Tarrasón) continúa boicoteando la empresa desde dentro. Después de presentar recientemente una polémica propuesta ante la Junta, Pablo (Fernando Andina) toma una decisión sobre la iniciativa impulsada por el empresario, un movimiento que podría influir en el futuro de Perfumerías De la Reina.

Por otro lado, Begoña (Natalia Sánchez) sigue atravesando momentos complicados con Juanito. Las dificultades que está viviendo con el pequeño provocan un nuevo enfrentamiento con Gabriel, que la culpa de que el bebé la rechace, aumentando todavía más la tensión entre ambos.

Además, Tasio (José Milán) vuelve a verse obligado a dar explicaciones. Cuando vuelve a salir a relucir el controvertido informe que tanta polémica ha generado, niega haber ayudado con su elaboración, intentando defenderse de unas acusaciones que siguen pesando sobre él.