Mabel se sincera con Salva y Valentina recibe una inesperada visita en 'Sueños de libertad'

Por Fidel Conejero |

'Sueños de libertad', la serie diaria de Antena 3, afronta un nuevo episodio en el que varios personajes intentan recomponerse tras los últimos acontecimientos. Mientras algunos buscan apoyo en las personas de su entorno, otros afrontan decisiones que podrían cambiar el rumbo de sus vidas y nuevas tensiones vuelven a instalarse en Perfumerías De la Reina.

Uno de los momentos más emotivos del capítulo estará protagonizado por Mabel (Dèlia Brufau). Después de los difíciles momentos que ha vivido recientemente, decide sincerarse con Salva (Carlos Troya) y compartir con él el drama que atraviesa su familia, una conversación que pondrá de manifiesto la complicada situación emocional de la joven.

Por otro lado, Begoña (Natalia Sánchez) sigue preocupada por el bienestar del pequeño Juanito. Convencida de que es lo mejor para él, quiere que Antonia (Xenia Tostado) pase menos horas con el niño, una postura que podría provocar nuevos desencuentros en su entorno más cercano.

Digna y Begoña en una escena de 'Sueños de libertad'

Digna sorprende a Begoña con una propuesta

Mientras tanto, Digna (Ana Fernández) toma la iniciativa y plantea a Begoña una inesperada propuesta, abriendo una nueva vía para afrontar la delicada situación que atraviesa con su familia.

En paralelo, Gabriel (Oriol Tarrasón) continúa defendiendo su proyecto para Perfumerías De la Reina. El empresario demostrará que los cambios impulsados en la elaboración de los perfumes no afectan al resultado final, lo que puede reforzar su postura dentro de la empresa frente a Damián (Nancho Novo) y su familia.

Además, Miguel (Marco H. Medina) atraviesa un momento especialmente complicado y rechaza una cita con Claudia (Isabel Moreno), dejando patente que todavía no está preparado para retomar la normalidad.

Por último, Valentina (Ana Carlota Fernández) protagoniza otro de los grandes momentos del episodio cuando recibe una inesperada visita, un encuentro que promete alterar su tranquilidad y abrir una nueva línea argumental en la serie.