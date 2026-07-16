Pablo sorprende a Marisol con una impactante propuesta en 'Sueños de libertad'

Por Fidel Conejero |

'Sueños de libertad', la serie diaria de Antena 3, despide la semana con un episodio marcado por decisiones que podrían cambiar el futuro de varios personajes. Mientras Pablo intenta encontrar una solución definitiva a la complicada situación de Marisol, otros habitantes de la colonia deberán afrontar importantes cambios tanto en su vida personal como en el ámbito profesional.

Uno de los grandes focos del capítulo volverá a estar en Pablo (Fernando Andina) y Marisol (Laura Rozalén). Después de todo lo ocurrido desde que la joven apareció embarazada en la colonia, Pablo le hace una impactante propuesta con la intención de resolver una situación que continúa poniendo a prueba la estabilidad de su familia. Sin embargo, la respuesta de Marisol dejará claro que el conflicto está lejos de cerrarse.

Mientras tanto, Gabriel (Oriol Tarrasón) vuelve a generar malestar dentro de Perfumerías De la Reina. El empresario traslada una nueva propuesta a la Junta, pero la iniciativa no será bien recibida por el resto de los responsables de la empresa, abriendo un nuevo frente en la dirección de la perfumera.

Gabriel realiza su propuesta frente a la junta en 'Sueños de libertad'

Cloe decide el rumbo de su futuro profesional

Por su parte, Fina (Alba Brunet) da un paso importante en el terreno profesional. Tras valorar las distintas opciones que se le han presentado en los últimos días, decide cuál será su futuro dentro de Perfumerías De la Reina, reafirmando su compromiso con la empresa.

Tras esta decisión, Cloe (Antea Rodríguez) afronta un momento decisivo. Después de semanas de dudas sobre cuál debía ser su siguiente paso, toma una inesperada elección sobre su futuro, que supondrá un importante cambio en su vida y que también afectará a quienes la rodean.

Además, Begoña (Natalia Sánchez) vuelve a vivir un momento de gran preocupación con Juanito. El pequeño rechaza nuevamente el pecho y solo se calma con Beatriz (Xenia Tostado), una situación que incrementa la angustia de su madre y mantiene abierta una de las tramas más delicadas de los últimos capítulos.

Por último, Miguel (Marco H. Medina) sorprende a Claudia (Isabel Moreno) con un regalo inesperado que la deja completamente desconcertada, mientras la relación entre ambos continúa evolucionando poco a poco.