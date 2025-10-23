Por Sandra Alcaide Barrón |

'Sueños de libertad' ha sido sacudido por una fuerte explosión que ha dejado todo patas arriba. Gaspar se ha sincerado con Tasio y le ha comentado la preocupación de los operarios respecto al futuro de la fábrica; sin embargo, este se mantiene discreto y sin mucho que aportar. Por otra parte, Begoña ha hablado con Luz sobre la supuesta mejora de María, que le ha contado Damián, y ha compartido con ella sus sospechas.

Marta, preocupada en 'Sueños de libertad'

¿Qué pasará el viernes?

Claudia se ha llenado de dudas sobre si marcharse tan rápido tras todo lo ocurrido. Mientras tanto, Damián ha consolado a Tasio, que se siente responsable de las secuelas de Andrés tras la explosión. Además, Cristina ha preguntado a su madre cómo se encuentra su situación con José.

En el episodio 422 de 'Sueños de libertad', que se emitirá el viernes 24 de octubre en la sobremesa de Antena 3, la serie de Diagonal TV enseñará la extraña llamada que recibirá Tasio y que podría cambiar el rumbo de la empresa. Mientras, Marta pedirá ayuda a Pelayo para salvar a la compañía de la absoluta ruina. Además, Digna quedará asombrada al descubrir el secreto de Begoña.

Sara Sanz es Cristina en 'Sueños de libertad'

Por otro lado, Andrés y Claudia tomarán una decisión. Gabriel intentará persuadir a Tasio y Damián para que valoren la oferta de los almacenes italianos.

Por último, Gaspar presionará a Tasio para que le cuente la verdad sobre la situación actual de la empresa. Además, Gabriel defenderá a María y pedirá a Begoña que deje de lado sus pensamientos negativos sobre ella y su recuperación. Irene, por su parte, tomará una decisión crucial para su futuro.