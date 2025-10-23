FormulaTV
ADELANTO 24 DE OCTUBRE

'Sueños de libertad' descubrirá a Digna el secreto de Begoña y Gabriel defenderá a María de las acusaciones

Tasio recibirá una extraña llamada que podría cambiar el rumbo de la empresa y Claudia tomará una determinante decisión para su futuro con Raúl.

©Atresmedia
Por Sandra Alcaide BarrónPublicado: Jueves 23 Octubre 2025 17:21 (hace 6 horas)

Serie relacionada

Sueños de libertad

Sueños de libertad

2024 - Act

España 2 temporadas 314 capítulos

Drama

6,9

Popularidad: #28 de 3.681 Ranking Sueños de libertad

  • 16

  • 4

'Sueños de libertad', en imágenes 8 fotos

Natalia Sánchez, Amanda Cárdenas y Daniel Tatay en 'Sueños de libertad' Marta Belmonte y Guillermo Barrientos en 'Sueños de libertad' Natalia Sánchez y Carolina Lapausa en 'Sueños de libertad' Daniel Tatay en 'Sueños de libertad' Begoña Montes y Jesús de la Reina en 'Sueños de libertad' Alain Hernández y Natalia Sánchez en 'Sueños de libertad' Alain Hernández en 'Sueños de libertad'

'Sueños de libertad' ha sido sacudido por una fuerte explosión que ha dejado todo patas arriba. Gaspar se ha sincerado con Tasio y le ha comentado la preocupación de los operarios respecto al futuro de la fábrica; sin embargo, este se mantiene discreto y sin mucho que aportar. Por otra parte, Begoña ha hablado con Luz sobre la supuesta mejora de María, que le ha contado Damián, y ha compartido con ella sus sospechas.

Claudia se ha llenado de dudas sobre si marcharse tan rápido tras todo lo ocurrido; mientras que Raúl recibe el apoyo de todos para su primera carrera a excepción del de Chema. Mientras tanto, Damián ha consolado a Tasio, que se siente responsable de las secuelas de Andrés tras la explosión y Digna ha intentado convencer a Damián de la opción de vender la empresa. Además, María y Gabriel se han estabilizado después de la carta que encontró Remedios y Cristina ha preguntado a su madre cómo se encuentra su situación con José.

Marta, preocupada en &#39;Sueños de libertad&#39;
Marta, preocupada en 'Sueños de libertad'

¿Qué pasará el viernes?

En el episodio 422 de 'Sueños de libertad', que se emitirá el viernes 24 de octubre en la sobremesa de Antena 3, la serie de Diagonal TV enseñará la extraña llamada que recibirá Tasio y que podría cambiar el rumbo de la empresa. Mientras, Marta pedirá ayuda a Pelayo para salvar a la compañía de la absoluta ruina. Además, Digna quedará asombrada al descubrir el secreto de Begoña.

Por otro lado, Begoña no podrá ocultarle a Digna los sentimientos que aún le remueve Andrés y Claudia tomará una decisión determinante para su futuro con Raúl. Gabriel intentará persuadir a Tasio y Damián para que valoren la oferta de los almacenes italianos y así salvar la situación de la fábrica.

Sara Sanz es Cristina en &#39;Sueños de libertad&#39;
Sara Sanz es Cristina en 'Sueños de libertad'

Por último, Gaspar presionará a Tasio para que le cuente la verdad sobre la situación actual de la empresa. Además, Gabriel defenderá a María y pedirá a Begoña que deje de lado sus pensamientos negativos sobre ella y su recuperación. Irene, por su parte, tomará una decisión crucial para su futuro.

