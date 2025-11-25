Por Redacción |

En el episodio del martes 25 de noviembre de 2025 de 'Sueños de libertad', cuando todo parecía transcurrir con entusiasmo, la salida de Andrés terminó por desajustar el ritmo del capítulo. Además, la fábrica se vio obligada a enfrentarse a un importante problema y Gabriel tuvo que pedir ayuda para intentar solventarlo.

Cloe distribuyó tareas decisivas ante la inminente llegada de la comitiva, al tiempo que notaba un cierto desasosiego en Marta. Luis ha tomado una determinación en el terreno laboral, aunque una conversación con Luz y Digna empezó a hacerle replantearse sus planes.

Javier Beltrán es Joaquín en 'Sueños de libertad'

Mientras tanto, Beltrán averiguó un dato relevante del pasado de Cristina que modificó por completo la imagen que tenía de ella. Finalmente, salió a la luz el motivo de la ausencia de Andrés, aunque continuó siendo un misterio para el resto. Ya en el capítulo del miércoles 26 de noviembre, la ficción de Diagonal TV para Antena 3 empañará el éxito del arranque de la empresa de Joaquín, que vivirá un contratiempo.

¿Qué pasará mañana?

Andrés, en el capítulo del miércoles 26 de noviembre de 2025

, que podrían desestabilizar todos los planes del empresario. Por otra parte, la comitiva francesa llegará y, lo que iba a ser una celebración, terminará incomodando a Carmen, que se verá en una complicada tesitura.

A su vez, Cristina se abrirá con Beltrán y le contará algunos detalles de su historia familiar. Marta pedirá ayuda a Pelayo con el fin de resolver el problema que se está viviendo en la fábrica, aunque otra persona se interpondrá en los planes de Marta y Pelayo, fastidiando su intento de sacar adelante la empresa tras lo ocurrido.