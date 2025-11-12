FormulaTV
ADELANTO 13 DE NOVIEMBRE

'Sueños de libertad' propondrá una inesperada oferta a Joaquín y una llamada hará desconfiar a Andrés

En el capítulo del jueves, Cloe le contará a Marta quién era la primera opción para el cargo.

Por RedacciónPublicado: Miércoles 12 Noviembre 2025 18:56 (hace 13 horas)

Natalia Sánchez, Amanda Cárdenas y Daniel Tatay en 'Sueños de libertad' Marta Belmonte y Guillermo Barrientos en 'Sueños de libertad' Natalia Sánchez y Carolina Lapausa en 'Sueños de libertad' Daniel Tatay en 'Sueños de libertad' Begoña Montes y Jesús de la Reina en 'Sueños de libertad' Alain Hernández y Natalia Sánchez en 'Sueños de libertad' Alain Hernández en 'Sueños de libertad'

Los episodios de 'Sueños de libertad' consiguen dejarnos siempre con ganas de más. La entrega del miércoles 12 de noviembre nos ha mostrado, entre otras cosas, cómo Damián ha cambiado de parecer y ha sorprende a Begoña con su nueva decisión. Además, Julia ha recibido una noticia que la llena de felicidad y Begoña se ha visto nuevamente sorprendida por la difícil noticia que le comunica Luz.

También hemos visto cómo Claudia ha dudado sobre una elección importante y ha buscado consejo en Manuela, mientras que Cloe ha desvelado un nuevo rumbo para los perfumes de la fábrica. La junta ha recibido con sorpresa el gran anuncio y una decisión inesperada que lo cambia todo.

Manuela y Damián, conversan en &#39;Sueños de libertad&#39;
Manuela y Damián, conversan en 'Sueños de libertad'

¿Qué pasará el jueves?

En el episodio número 436 de 'Sueños de libertad', que verá la luz el jueves 13 de noviembre en la sobremesa de Antena 3, la ficción producida por Diagonal TV, Julia le contará con ilusión a su abuela una gran noticia, pero ella ocultará la inconformidad ante la idea.

Pero evidentemente esa no será la única trama, pues también dará mucho que hablar cuando Cloe se sincere con Marta, y le cuente quién fue realmente su primera opción ante el cargo. Además, Damián y Marta animarán a Gabriel a dar un paso adelante, pero con unas condiciones.

Gema conversa con Joaquín, en &#39;Sueños de libertad&#39;
Gema conversa con Joaquín, en 'Sueños de libertad'

Dos tramas más completarán las que nos muestre este capítulo de 'Sueños de libertad'. Por un lado, Joaquín recibirá una inesperada oferta que le podría abrir nuevas posibilidades; y, por otro, Andrés tendrá una llamada que hará que comience a desconfiar.

