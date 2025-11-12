'Sueños de libertad' propondrá una inesperada oferta a Joaquín y una llamada hará desconfiar a Andrés

Por Redacción |

Los episodios de 'Sueños de libertad' consiguen dejarnos siempre con ganas de más. La entrega del miércoles 12 de noviembre nos ha mostrado, entre otras cosas, cómo Damián ha cambiado de parecer y ha sorprende a Begoña con su nueva decisión. Además, Julia ha recibido una noticia que la llena de felicidad y Begoña se ha visto nuevamente sorprendida por la difícil noticia que le comunica Luz.

También hemos visto cómo Claudia ha dudado sobre una elección importante y ha buscado consejo en Manuela, mientras que Cloe ha desvelado un nuevo rumbo para los perfumes de la fábrica. La junta ha recibido con sorpresa el gran anuncio y una decisión inesperada que lo cambia todo.

Manuela y Damián, conversan en 'Sueños de libertad'

¿Qué pasará el jueves?

En el episodio número 436 de 'Sueños de libertad', que verá la luz el jueves 13 de noviembre en la sobremesa de Antena 3, la ficción producida por Diagonal TV, Julia le contará con ilusión a su abuela una gran noticia, pero ella ocultará la inconformidad ante la idea.

Gema conversa con Joaquín, en 'Sueños de libertad'

Pero evidentemente esa no será la única trama, pues también dará mucho que hablar cuando. Además, Damián y Marta animarán a Gabriel a dar un paso adelante, pero con unas condiciones.

Dos tramas más completarán las que nos muestre este capítulo de 'Sueños de libertad'. Por un lado, Joaquín recibirá una inesperada oferta que le podría abrir nuevas posibilidades; y, por otro, Andrés tendrá una llamada que hará que comience a desconfiar.