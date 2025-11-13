Serie relacionada
Sueños de libertad
2024 - Act
España 2 temporadas 314 capítulos
Drama
Popularidad: #47 de 3.683
- 16
- 4
En el capítulo del jueves 13 de noviembre de 2025 de 'Sueños de libertad', Julia le comunicó con entusiasmo a su abuela una noticia importante, aunque la anciana disimuló su descontento ante la situación. Por su parte, Cloe se abrió con Marta y le reveló que, en realidad, había considerado a otra persona antes de elegirla para el puesto, hecho que la descolocó bastante.
Mientras tanto, Damián y Marta intentaron motivar a Gabriel para que avanzara en sus planes, aunque le impusieron ciertos requisitos para seguir teniendo cierto control. Además, Joaquín recibió una propuesta inesperada que podría cambiar su rumbo, tanto personal como profesional. Poco después, una llamada despertó en Andrés una creciente desconfianza que no pudo dejar a un lado.
¿Qué pasará mañana?
- 'Traitors: El debate' Programa 2
- Tu Cara Me Suena El Debate! Analizamos la gala 6
- Nos colamos en la grabación de Cifras y Letras
- Tu Cara Me Suena El Debate! Analizamos la gala 2
- María Bernardeau y Biel Anton nos hablan de FoQ La nueva generación
- Promo de La familia de la tele
- La revuelta salta al prime time
- Velvet: Yon González protagoniza el remake de Telemundo
Ya en el episodio del viernes 14 de noviembre, la ficción producida por Diagonal TV para las sobremesas de Antena 3 hará cambiar la actitud de Andrés cuando un importante e impactante recuerdo regresa a su mente, poniéndolo a la defensiva. A su vez, todos los cambios que se han producido, al igual que las nuevas noticias que afectan a la empresa, empezarán a pasar factura y surgirá algún que otro desencuentro.
Para terminar de rematar el capítulo 437 de la serie de Antena 3, 'Sueños de libertad' recibirá una nueva visita en la colonia, hecho que podría complicar mucho más la situación ya que muchos de los trabajadores de la fábrica y la tienda están intranquilos con el cambio de dirección de la empresa.