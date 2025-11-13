FormulaTV
Audiencias ‘Hasta el fin del mundo’ se estrena con buenos datos en La 1

ADELANTO 14 DE NOVIEMBRE

'Sueños de libertad' recibirá una visita sorpresa y Gabriel se preocupará por encajar a toda costa

Andrés cambiará su actitud cuando le viene un impactante recuerdo a la mente.

©Atresmedia
Por RedacciónPublicado: Jueves 13 Noviembre 2025 17:06

En el capítulo del jueves 13 de noviembre de 2025 de 'Sueños de libertad', Julia le comunicó con entusiasmo a su abuela una noticia importante, aunque la anciana disimuló su descontento ante la situación. Por su parte, Cloe se abrió con Marta y le reveló que, en realidad, había considerado a otra persona antes de elegirla para el puesto, hecho que la descolocó bastante.

Mientras tanto, Damián y Marta intentaron motivar a Gabriel para que avanzara en sus planes, aunque le impusieron ciertos requisitos para seguir teniendo cierto control. Además, Joaquín recibió una propuesta inesperada que podría cambiar su rumbo, tanto personal como profesional. Poco después, una llamada despertó en Andrés una creciente desconfianza que no pudo dejar a un lado.

¿Qué pasará mañana?

Vídeos FormulaTV

Ya en el episodio del viernes 14 de noviembre, la ficción producida por Diagonal TV para las sobremesas de Antena 3 hará cambiar la actitud de Andrés cuando un importante e impactante recuerdo regresa a su mente, poniéndolo a la defensiva. A su vez, todos los cambios que se han producido, al igual que las nuevas noticias que afectan a la empresa, empezarán a pasar factura y surgirá algún que otro desencuentro.

Para cerrar la semana, Claudia se verá obligada a tomar una decisión clave en la casa cuna que podría afectar a más personas. Por su parte, Gabriel notará cómo sigue sin encontrarse del todo cómodo con algunos miembros de la familia, por lo que tomará cartas en el asunto para que nadie le amenace por secretos del pasado.

Para terminar de rematar el capítulo 437 de la serie de Antena 3, 'Sueños de libertad' recibirá una nueva visita en la colonia, hecho que podría complicar mucho más la situación ya que muchos de los trabajadores de la fábrica y la tienda están intranquilos con el cambio de dirección de la empresa.

