Por Sandra Alcaide Barrón |

'Sueños de libertad' afronta los primeros problemas del cambio de tienda, aunque parece que no serán los últimos. Damián y Digna se indignan ante la decisión de Begoña; mientras que Claudia se queda totalmente impactada al descubrir la abrumadora historia de vida que carga a sus espaldas Maripaz.

Marta, por su parte, recibe una nueva decepción, personal y profesional, al ver el cambio de planes que anuncia Cloe para la celebración de la empresa. Por otra parte, Damián se derrumba y se siente sobrepasado ante los recientes acontecimientos y Joaquín toma una decisión definitiva para él mismo.

Tasio atendiendo a la reunión de la junta en 'Sueños de libertad'

¿Qué pasará el miércoles?

En el episodio número 435 de 'Sueños de libertad', que verá la luz el miércoles 12 de noviembre en la sobremesa de Antena 3, la ficción producida por Diagonal TV mostrará la sorpresa de Begoña ante el cambio de opinión de Damián respecto a una decisión importante para ambos.

Cloe anunciando su idea a Luis y Claudia en 'Sueños de libertad'

Por otro lado, Julia recibirá una fantástica noticia que la; mientras que Begoña se verá nuevamente sorprendida, esta vez de manera negativa, por. Además, Claudia dudará sobre una decisión importante y consultará a Manuela,

Por último, la serie atravesará la mitad de su semana con una nueva aportación de Cloe, que parece encontrar muchos fallos en el funcionamiento de la corporación, y desvelará el nuevo rumbo para los perfumes de la empresa. Mientras tanto, la junta recibirá con sorpresa este gran anuncio y una decisión inesperada que lo cambiará todo.