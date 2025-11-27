'Sueños de libertad' empeorará el estado de Gema y Cristina se abrirá con Claudia

Por Redacción |

En el capítulo de 'Sueños de libertad' del jueves 27 de noviembre de 2025, Luz se ha preocupado por el deterioro de la salud de Gema, mientras que Carmen se ha distanciado de Tasio, intranquila tras ver comportamientos que le recordaban a otros tiempos y que no quiere volver a vivir.

A la vez, Marta y Cloe han vuelto a vivir otro instante que ha fortalecido el vínculo que ha comenzado a surgir entre ellas. María, por su parte, sigue recelosa de Begoña y Andrés ha terminado desestabilizado al conocer algunas asuntos y secretos familiares de los que no sabía nada.

Varios personajes de 'Sueños de libertad' en una firma junto a Julia

Además, en el episodio del jueves, Begoña y Luz han podido celebrar un giro en su trabajo, mientras Cristina ha hecho frente, al igual que Andrés, a una revelación familiar que la hará reflexionar sobre sus sentimientos hacia Beltrán. Esto la ayudará también a decidirse y a dejarle claro lo que siente.

¿Qué pasará el viernes?

Andrés habla a Julia en 'Sueños de libertad'

Ya el viernes 28 de noviembre de 2025, la ficción producida por Diagonal TV mostrará cómo. María, harta de no ser la dueña de su propia vida, acudirá a la fábrica en busca de una oportunidad.

A su vez, Claudia será el desahogo de Cristina, quien le contará todo lo que le está ocurriendo, y Luis también aportará su grano de arena al bienestar del personaje de Sara Sanz al plantearle un reto laboral. Joaquín celebrará algunos planes de negocio que se le han ocurrido y la tensión entre Tasio y Carmen volverá a crecer de nuevo.