Joaquín ha comenzado con muy buen pie en su nueva empresa en 'Sueños de libertad'. Sin embargo, todas estas alegrías iniciales se han visto emborronadas por un contratiempo. Por otro lado, la investigación de Andrés está surtiendo efecto y ha derivado en que comience a desenterrar verdades que Gabriel guardaba con mucho ahínco.

La comitiva francesa ha llegado a la fábrica, de modo que se ha organizado una celebración. Pero este ambiente festivo ha virado hasta el punto de provocar en Carmen cierta incomodidad. Cristina se ha sincerado con Beltrán, con quien cada vez siente más confianza, y le ha compartido detalles de su historia familiar. Marta ha acudido a Pelayo para que este la ayudara con un nuevo problema en la fábrica, pero desconocía que alguien tuviera otros planes.

La familia Merino de celebración en 'Sueños de libertad'

¿Qué pasará el jueves?

En el episodio 446 de 'Sueños de libertad', que se emite el jueves 27 de noviembre en Antena 3, la serie producida por Diagonal TV provocará la inquietud de Luz, que comenzará a preocuparse por el estado de salud de Gema. Tras lo ocurrido en la fiesta, Carmen se mostrará distante con Tasio, ya que hay ciertas actitudes que le son familiares y que no le gustan.

María siente envidia de Begoña en 'Sueños de libertad'

al compartir un momento que deja entrever la fuerte conexión que las está uniendo. Por su parte, Cristina tendrá que enfrentar su pasado con Beltrán, puesto que

En otro orden de cosas, María continuará con su sentimiento de envidia hacia Begoña. Esta, en cambio, estará a otra cosa con Luz, ya que las dos conseguirán dar un paso adelante que podría marcar un nuevo rumbo en su trabajo. Para terminar, Andrés se topará con verdades familiares que lo dejarán alterado.