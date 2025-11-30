'Sueños de libertad' se inquietará con la marcha de Andrés y María afrontará con ilusión una nueva etapa

Por Redacción |

El viernes pasado, 'Sueños de libertad' cerraba su semana con el episodio 447, en el que el estado de salud de Gema cambiaba de forma drástica y obligaba a Luz a actuar inmediatamente, tomando una importante decisión. Además, María ha decidido cambiar su vida, presentándose en la fábrica en busca de una nueva oportunidad.

Claudia escuchaba atenta la historia y los secretos que Cristina le ha confesado en confianza. Para intentar animarla tras su desahogo con Claudia, que ha intentado tranquilizarla ante lo sucedido, Luis le planteó a Cristina un reto profesional para mantenerla también distraída. Sin embargo, Cristina seguirá sintiéndose mal por Loreto y Beltrán.

Fotograma del capítulo 448 de 'Sueños de libertad'

Joaquín se puso pletórico gracias a algunas ideas para el negocio que se le ocurrieron. Además, la tensión entre Tasio y Carmen volvió a aparecer tras una nueva salida de él con los franceses y unos cambios decisivos sacudieron la casa. Ya en la emisión del lunes 1 de diciembre de 2025, la serie de Diagonal TV para Antena 3 abordará la marcha de Andrés.

¿Qué pasará mañana?

Pelayo en 'Sueños de libertad'

La partida del personaje de Dani Tatay , a pesar de la insistencia de Marta en convencerle, conseguirá remover muchos sentimientos yentre los De La Reina, que afectarán también a la colonia. A su vez, Luz comunicará algo que nadie se esperaba y que podría cambiar el rumbo de todo.

Claudia volverá a ser la confidente, esta vez de Manuela, que le contará un episodio desconcertante que ha presenciado de Maripaz, donde un hombre le estaba intentado coger del brazo mientras la llamaba 'Paloma'. Por su parte, María se preparará con ilusión para afrontar una nueva etapa de su vida y Manuela hará reflexionar a Damián sobre sus actos.