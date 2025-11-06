Serie relacionada
Sueños de libertad
2024 - Act
España 2 temporadas 314 capítulos
Drama
Popularidad: #40 de 3.681
- 16
- 4
'Sueños de libertad' finaliza su semana con la presión de Andrés a María en busca de respuestas, aunque sin los efectos esperados. Mientras tanto, Cloe lanza una noticia sobre la empresa que deja contra las cuerdas a Tasio, obligándole a tomar una decisión determinante.
Pelayo reacciona preocupado al descubrir la gravedad del chantaje que está viviendo Marta y decide intervenir para poner fin de manera definitiva al asunto. Por otro lado, Cloe obliga a Marta a volver a su puesto de trabajo tras su reunión, aunque entre líneas deja ver otra intención oculta.
- 'Traitors: El debate' Programa 2
- Tu Cara Me Suena El Debate! Analizamos la gala 6
- Nos colamos en la grabación de Cifras y Letras
- Tu Cara Me Suena El Debate! Analizamos la gala 2
- María Bernardeau y Biel Anton nos hablan de FoQ La nueva generación
- Promo de La familia de la tele
- La revuelta salta al prime time
- Velvet: Yon González protagoniza el remake de Telemundo
Por otra parte, Luz no se ve capaz de resolver todas las dudas que tiene Andrés, debido a que este está empezando a recuperar pequeños fragmentos de su pasado. Además, esta misma advierte seriamente a Begoña para que no se interponga ni estorbe a la hora de refrescar la memoria a Andrés, si no quiere enfrentar las consecuencias que esto traería.
¿Qué pasará el viernes?
Tasio, a punto de tomar una importante decisión en 'Sueños de libertad'
A su vez, Begoña y Digna se sentirán inquietas ante la extraña actitud de Julia; mientras que Cloe irrumpirá y sorprenderá en la tienda con unas nuevas normas inesperadas para los empleados. Además, a pesar del intento de Damián y María por retenerle, Andrés volverá al lugar donde estalló todo y Pelayo creerá haber puesto fin al problema del chantaje de Marta.