Por Sandra Alcaide Barrón |

'Sueños de libertad' finaliza su semana con la presión de Andrés a María en busca de respuestas, aunque sin los efectos esperados. Mientras tanto, Cloe lanza una noticia sobre la empresa que deja contra las cuerdas a Tasio, obligándole a tomar una decisión determinante.

Pelayo reacciona preocupado al descubrir la gravedad del chantaje que está viviendo Marta y decide intervenir para poner fin de manera definitiva al asunto. Por otro lado, Cloe obliga a Marta a volver a su puesto de trabajo tras su reunión, aunque entre líneas deja ver otra intención oculta.

Julia tiene un mal comportamiento en 'Sueños de libertad'

Por otra parte, Luz no se ve capaz de resolver todas las dudas que tiene Andrés, debido a que este está empezando a recuperar pequeños fragmentos de su pasado. Además, esta misma advierte seriamente a Begoña para que no se interponga ni estorbe a la hora de refrescar la memoria a Andrés, si no quiere enfrentar las consecuencias que esto traería.

¿Qué pasará el viernes?

Ya en el episodio, 'Sueños de libertad' emitirá el viernes 7 de noviembre un nuevo capítulo

Tasio, a punto de tomar una importante decisión en 'Sueños de libertad'

A su vez, Begoña y Digna se sentirán inquietas ante la extraña actitud de Julia; mientras que Cloe irrumpirá y sorprenderá en la tienda con unas nuevas normas inesperadas para los empleados. Además, a pesar del intento de Damián y María por retenerle, Andrés volverá al lugar donde estalló todo y Pelayo creerá haber puesto fin al problema del chantaje de Marta.