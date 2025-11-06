FormulaTV
ADELANTO 7 DE NOVIEMBRE

'Sueños de libertad' enfrentará a Tasio a una difícil decisión y Andrés regresará al lugar donde todo estalló

Cloe irrumpirá en la tienda con nuevas normas y Pelayo creerá haber puesto fin al tormento de Marta.

'Sueños de libertad' enfrentará a Tasio a una difícil decisión y Andrés regresará al lugar donde todo estalló
©Atresmedia
Por Sandra Alcaide BarrónPublicado: Jueves 6 Noviembre 2025 16:58 (hace 5 horas)

Serie relacionada

Sueños de libertad

Sueños de libertad

2024 - Act

España 2 temporadas 314 capítulos

Drama

6,9

Popularidad: #40 de 3.681 Ranking Sueños de libertad

  • 16

  • 4

'Sueños de libertad', en imágenes 8 fotos

Natalia Sánchez, Amanda Cárdenas y Daniel Tatay en 'Sueños de libertad' Marta Belmonte y Guillermo Barrientos en 'Sueños de libertad' Natalia Sánchez y Carolina Lapausa en 'Sueños de libertad' Daniel Tatay en 'Sueños de libertad' Begoña Montes y Jesús de la Reina en 'Sueños de libertad' Alain Hernández y Natalia Sánchez en 'Sueños de libertad' Alain Hernández en 'Sueños de libertad'

'Sueños de libertad' finaliza su semana con la presión de Andrés a María en busca de respuestas, aunque sin los efectos esperados. Mientras tanto, Cloe lanza una noticia sobre la empresa que deja contra las cuerdas a Tasio, obligándole a tomar una decisión determinante.

Pelayo reacciona preocupado al descubrir la gravedad del chantaje que está viviendo Marta y decide intervenir para poner fin de manera definitiva al asunto. Por otro lado, Cloe obliga a Marta a volver a su puesto de trabajo tras su reunión, aunque entre líneas deja ver otra intención oculta.

Julia tiene un mal comportamiento en 'Sueños de libertad'
Julia tiene un mal comportamiento en 'Sueños de libertad'
Vídeos FormulaTV

Por otra parte, Luz no se ve capaz de resolver todas las dudas que tiene Andrés, debido a que este está empezando a recuperar pequeños fragmentos de su pasado. Además, esta misma advierte seriamente a Begoña para que no se interponga ni estorbe a la hora de refrescar la memoria a Andrés, si no quiere enfrentar las consecuencias que esto traería.

¿Qué pasará el viernes?

Ya en el episodio 432 de la ficción de Antena 3 producida por Diagonal TV, 'Sueños de libertad' emitirá el viernes 7 de noviembre un nuevo capítulo que dejará a Tasio enfrentando una complicadísima decisión para el futuro de la empresa. Tras decidirse, Chema será el principal afectado de esta, pero no el único.

Tasio, a punto de tomar una importante decisión en 'Sueños de libertad'

Tasio, a punto de tomar una importante decisión en &#39;Sueños de libertad&#39;
Tasio, a punto de tomar una importante decisión en 'Sueños de libertad'

A su vez, Begoña y Digna se sentirán inquietas ante la extraña actitud de Julia; mientras que Cloe irrumpirá y sorprenderá en la tienda con unas nuevas normas inesperadas para los empleados. Además, a pesar del intento de Damián y María por retenerle, Andrés volverá al lugar donde estalló todo y Pelayo creerá haber puesto fin al problema del chantaje de Marta.

