'Sueños de libertad' sincerará a Begoña ante Julia y Gabriel regresará de su viaje

Serie relacionada
Sueños de libertad
2024 - Act
España 2 temporadas 314 capítulos
Drama
Popularidad: #46 de 3.683
- 16
- 4
'Sueños de libertad' remató la primera semana de noviembre el viernes 7 con su episodio 432, en el que a Tasio no le quedó otra opción que segar muchos puestos de trabajo de la plantilla al recibir la orden de parte de Brossard. En ese sentido, Chema se convirtió en el primer afectado, lo cual le llevó a sentirse muy indignado con las acciones de su cuñado. A esa frustración se sumó la sorpresa al comprobar que Carmen se ponía del lado del director de la empresa.
No obstante, ese rol podría cambiar de manos pronto, ya que Cloe propuso a Marta como nueva directora y también irrumpió en la tienda con varias normas que pretendía imponer. Entre esas directrices estaba la de empezar a cobrar por comisión, lo cual no despertó una gran ilusión entre Carmen, Claudia y Gema, suspicaces de la raíz y las posibles consecuencias del cambio.
- 'Traitors: El debate' Programa 2
- Tu Cara Me Suena El Debate! Analizamos la gala 6
- Nos colamos en la grabación de Cifras y Letras
- Tu Cara Me Suena El Debate! Analizamos la gala 2
- María Bernardeau y Biel Anton nos hablan de FoQ La nueva generación
- Promo de La familia de la tele
- La revuelta salta al prime time
- Velvet: Yon González protagoniza el remake de Telemundo
Begoña se preocupó por Julia y así se lo comunicó a Digna. La pequeña todavía estaba contrariada con la idea de tener un hermano, temerosa de que el futuro niño reciba más cariño que ella por su origen. A su vez, Andrés regresó al lugar donde todo saltó por los aires, pese a que María y Damián intentaron frenarle los pies. Por último, Pelayo tuvo una reunión con Eladio para evitar que se filtren tanto su orientación sexual como la de Marta.
¿Qué pasará el lunes?
Begoña intentará hablar con Julia con total sinceridad y le dirá que la ama con todo su corazón, pero la niña no reaccionará de manera positiva al sentirse inferior por no haber sido gestada en el vientre de la protagonista. Andrés compartirá con Luis aquello que tanto le inquieta sobre los recovecos más oscuros de su mente, ya que dudará de si los recuerdos que tanto le persiguen son reales o simples espejismos.