'Sueños de libertad' sincerará a Begoña ante Julia y Gabriel regresará de su viaje

Por Redacción |

'Sueños de libertad' remató la primera semana de noviembre el viernes 7 con su episodio 432, en el que a Tasio no le quedó otra opción que segar muchos puestos de trabajo de la plantilla al recibir la orden de parte de Brossard. En ese sentido, Chema se convirtió en el primer afectado, lo cual le llevó a sentirse muy indignado con las acciones de su cuñado. A esa frustración se sumó la sorpresa al comprobar que Carmen se ponía del lado del director de la empresa.

No obstante, ese rol podría cambiar de manos pronto, ya que Cloe propuso a Marta como nueva directora y también irrumpió en la tienda con varias normas que pretendía imponer. Entre esas directrices estaba la de empezar a cobrar por comisión, lo cual no despertó una gran ilusión entre Carmen, Claudia y Gema, suspicaces de la raíz y las posibles consecuencias del cambio.

Begoña se preocupó por Julia y así se lo comunicó a Digna. La pequeña todavía estaba contrariada con la idea de tener un hermano, temerosa de que el futuro niño reciba más cariño que ella por su origen. A su vez, Andrés regresó al lugar donde todo saltó por los aires, pese a que María y Damián intentaron frenarle los pies. Por último, Pelayo tuvo una reunión con Eladio para evitar que se filtren tanto su orientación sexual como la de Marta.

¿Qué pasará el lunes?

En el próximo episodio de 'Sueños de libertad', que se emitirá el lunes 10 de noviembre en la sobremesa de Antena 3, la serie de Diagonal TV. Esta comunicación, acometida por Pelayo, sorprenderá a la De la Reina, aunque no será la única sorpresa que se lleve, puesto que tampoco se esperará los cambios que se producirán en la tienda. Además,en París y fingirá estar decepcionado por no haber conseguido convencer a Brossard.

Begoña intentará hablar con Julia con total sinceridad y le dirá que la ama con todo su corazón, pero la niña no reaccionará de manera positiva al sentirse inferior por no haber sido gestada en el vientre de la protagonista. Andrés compartirá con Luis aquello que tanto le inquieta sobre los recovecos más oscuros de su mente, ya que dudará de si los recuerdos que tanto le persiguen son reales o simples espejismos.