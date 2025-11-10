'Sueños de libertad' rechazará la decisión de Begoña y derrumbará a Damián con otro giro

Por Redacción |

'Sueños de libertad' ha dado el pistoletazo de salida a la semana del 10 de noviembre con su episodio 433, que ha informado a Marta de que Eladio no volverá a ser una molestia tras las gestiones realizadas por Pelayo. La De la Reina se ha quedado sorprendida por esta comunicación que, de cumplirse, disipará la amenaza que se cernía sobre ellos.

Además, Marta tampoco se esperaba lo que ha sucedido en la tienda, que ha sufrido profundos cambios recientemente. A su vez, Gabriel ha regresado finalmente de su viaje de negocios a Francia y, como suele ser habitual en él, se ha dedicado a fingir estar decepcionado por no haber sido capaz de cambiar la postura de Brossard.

Begoña seguirá preocupada en el episodio 434 de 'Sueños de libertad'

Begoña ha tratado de mitigar las preocupaciones de Julia, que sigue obsesionada con la llegada de un hermano que podría desplazarla al ser, a diferencia de ella, un hijo biológico del personaje interpretado por Natalia Sánchez. Mientras tanto, Andrés ha hablado con Luis acerca de sus inquietudes sobre los recuerdos que no paran de hostigarle, ya que empieza a ser incapaz de distinguir entre realidad y ficción.

Digna y Damián se reunirán en el episodio 434 de 'Sueños de libertad'

¿Qué pasará el martes?

En el próximo episodio de 'Sueños de libertad', que verá la luz el martes 11 de noviembre en la sobremesa de Antena 3, la ficción producida por Diagonal TVtras los cambios impuestos a las comerciales, que deben acumular comisiones para mejorar su salario. En paralelo,ante la última decisión de Begoña, que seguirá preocupada por Julia.

Claudia quedará tocada al conocer de primera mano la trágica historia de Maripaz, que la dejará en shock. Marta se verá afectada por el nuevo movimiento de Cloe: modificar los planes de celebración de la empresa. Por último, Damián se derrumbará ante otro giro de los acontecimientos y Joaquín se decantará por una decisión definitiva tras tanto pensar.