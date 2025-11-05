Serie relacionada
Sueños de libertad
2024 - Act
España 2 temporadas 314 capítulos
Drama
Popularidad: #40 de 3.683
- 16
- 4
'Sueños de libertad' intenta devolver los recuerdos pasados a Andrés tras salir del coma. Por ello, Begoña le recuerda su nueva realidad amorosa y las elecciones que ha ido tomando. Por otra parte, Joaquín sufre el sentirse en plena incertidumbre laboral; aunque una reunión con la nueva auditora consigue calmarle y le hace recuperar la ilusión.
Mientras tanto, María y Damián le recalcan a Andrés un gesto de Gabriel que puede hacer cambiar su percepción sobre su primo y Marta se adentra cada vez más en un terreno pantanoso al no querer compartir con nadie un inquietante plan. Begoña, por su parte, toma una importante decisión para ella a nivel profesional.
¿Qué pasará el jueves?
Ya en el episodio 431 de la ficción de Antena 3 producida por Diagonal TV, 'Sueños de libertad' emitirá el jueves 6 de noviembre un nuevo capítulo lleno de dudas para Andrés, que seguirá intentando recuperarse de sus secuelas. Este presionará a María en busca de respuestas, pero seguirá sin saber nada de lo verdaderamente ocurrido.
Por último, Luz advertirá a Begoña para que se mantenga al margen de la recuperación de memoria de Andrés si quiere evitar consecuencias, ya que podría condicionar sus recuerdos, y Cloe, la representante de Brossard, lanzará una noticia inesperada para la empresa que dejará entre la espada y la pared a Tasio.