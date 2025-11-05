FormulaTV
ADELANTO 6 DE NOVIEMBRE

'Sueños de libertad' presionará a María en busca de respuestas y Cloe lanzará una noticia inesperada

Luz se verá incapaz de despejar las dudas de Andrés y advertirá a Begoña para que se mantenga al margen.

Por Sandra Alcaide BarrónPublicado: Miércoles 5 Noviembre 2025 16:46 (hace 4 horas)

'Sueños de libertad' intenta devolver los recuerdos pasados a Andrés tras salir del coma. Por ello, Begoña le recuerda su nueva realidad amorosa y las elecciones que ha ido tomando. Por otra parte, Joaquín sufre el sentirse en plena incertidumbre laboral; aunque una reunión con la nueva auditora consigue calmarle y le hace recuperar la ilusión.

Mientras tanto, María y Damián le recalcan a Andrés un gesto de Gabriel que puede hacer cambiar su percepción sobre su primo y Marta se adentra cada vez más en un terreno pantanoso al no querer compartir con nadie un inquietante plan. Begoña, por su parte, toma una importante decisión para ella a nivel profesional.

Marta, protagonista de &#39;Sueños de libertad&#39;
Marta, protagonista de 'Sueños de libertad'

¿Qué pasará el jueves?

Vídeos FormulaTV

Ya en el episodio 431 de la ficción de Antena 3 producida por Diagonal TV, 'Sueños de libertad' emitirá el jueves 6 de noviembre un nuevo capítulo lleno de dudas para Andrés, que seguirá intentando recuperarse de sus secuelas. Este presionará a María en busca de respuestas, pero seguirá sin saber nada de lo verdaderamente ocurrido.

Pelayo descubrirá el cruel chantaje al que está sometida Marta y moverá hilos para revertir la situación; mientras que esta se reunirá con Cloe, la cual le obligará a volver a su puesto de trabajo, dejando ver una intención más allá. Además, Luz se verá incapaz de despejar las dudas de Andrés, que comenzará a recordar pequeños fragmentos de su pasado.

Carmen y Gema, en &#39;Sueños de libertad&#39;
Carmen y Gema, en 'Sueños de libertad'

Por último, Luz advertirá a Begoña para que se mantenga al margen de la recuperación de memoria de Andrés si quiere evitar consecuencias, ya que podría condicionar sus recuerdos, y Cloe, la representante de Brossard, lanzará una noticia inesperada para la empresa que dejará entre la espada y la pared a Tasio.

