Última hora Muere el el ex vicepresidente de EEUU Dick Cheney a los 84 años

ADELANTO 5 DE NOVIEMBRE

'Sueños de libertad' recordará las acciones de Andrés y Marta esconderá un peligroso plan

María y Damián intentarán abrir los ojos a Andrés, recordándole un gesto de Gabriel.

'Sueños de libertad' recordará las acciones de Andrés y Marta esconderá un peligroso plan
©Atresmedia
Publicado: Martes 4 Noviembre 2025 16:50

Sueños de libertad

Sueños de libertad

El capítulo 429 de 'Sueños de libertad' mostró la vulnerabilidad de Damián, que abrió su corazón ante Manuela, quien lo sorprendió con una dulzura que él no esperaba. Mientras tanto, Marta decidió dar marcha atrás en su postura y logró recomponer su relación con Digna, reconciliándose con ella.

Además, Begoña, por su parte, percibió que Andrés padecía un vacío inquietante en su memoria, algo que más tarde pudo confirmar, preocupándola sobremanera. Al mismo tiempo, Luz comprendió que su propuesta no había logrado el apoyo que imaginaba entre los trabajadores.

Andrés hablando con Julia en &amp;#39;Sueños de libertad&amp;#39;
Andrés hablando con Julia en 'Sueños de libertad'
Poco después, un personaje aparece en la colonia, dedicándose a observar discretamente todo lo que ocurre. A su vez, Digna se plantó frente a don Agustín y dejó claras sus condiciones. Finalmente, Marta recibió una carta perturbadora, cuyo contenido amenazaba con despertar los fantasmas de su pasado más cercano.

¿Qué pasará mañana?

Ya en el episodio 430 de la ficción de Antena 3 producida por Diagonal TV, Begoña se encargará de recordar a Andrés la situación en la que se encuentra ahora y las decisiones que lo han llevado hasta ese punto. Joaquín, abrumado por la inseguridad en su trabajo, sentirá miedo ante lo que vendrá, aunque recuperará el ánimo después de conocer a la nueva auditora, cuyo entusiasmo logrará inspirarlo.

Digna escucha preocupada a su hijo en &amp;#39;Sueños de libertad&amp;#39;
Digna escucha preocupada a su hijo en 'Sueños de libertad'

Por su parte, María y Damián harán hincapié ante Andrés en un gesto que podría transformar por completo la forma en que ve a Gabriel. Ese detalle, aunque pequeño, marcará una diferencia importante en la relación entre ellos. Mientras tanto, Marta ocultará un plan inquietante que preferirá mantener en secreto y se internará en un terreno lleno de riesgos. En paralelo, Begoña tomará una resolución decisiva que definirá el rumbo de su carrera profesional.

