'Sueños de libertad' contratará a un detective para vigilar a Pablo y la boda de Damián y Digna no esperará

Por Redacción |

'Sueños de libertad' ha emitido el jueves 5 de marzo el episodio 512, en el que Valentina no ha reaccionado como se esperaba ante un gesto imprevisto por parte de Andrés, llegando incluso a sentirse incómoda. Por su parte, Begoña le ha pedido a Eduardo que se encargara de una tarea muy especial.

Mientras tanto, Gabriel ha empezado a relacionar pistas junto a Marisol y Pablo, tratando de entender mejor lo que estaba ocurriendo. A la vez, Salva se ha enfrentado directamente a Esteban. La velada romántica con Carmen no ha resultado tal y como Tasio había imaginado. Además, Claudia le ha revelado a Mabel la razón de su rechazo hacia ella, y Beatriz ha presionado a Gabriel hasta llevarlo al límite.

Claudia charlando con Begoña en 'Sueños de libertad'

¿Qué pasará mañana?

Ya en el capítulo del viernes 6 de marzo, que cierra la semana con la emisión del 513, la ficción producida por Diagonal TV mostrará cómo Damián y Digna no estarán dispuestos a aplazar su boda y decidirán seguir adelante con sus planes cuanto antes. Por otro lado, Mabel impulsará a Claudia para que dé el paso y se atreva a acercarse a Salva.

Paula se alejará de Tasio en 'Sueños de libertad'

Mientras tanto,, buscando que revele algo que pueda serle útil y con lo que pueda acercarse algo más a ella sin que le rechace. Al mismo tiempo, las chicas de la tienda se darán cuenta de que en la perfumería existe una clara diferencia de sueldos.

El viernes, 'Sueños de libertad' abordará también la trama en la que Gabriel se lanza a contratar a un investigador privado para que averigüe todo lo posible sobre Pablo Salazar, el personaje interpretado por Fernando Andina. A la vez, Paula optará por tomar distancia y enfriar su relación con Tasio, aunque el deseo entre ellos continúa latente.