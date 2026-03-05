'Sueños de libertad' contratará a un detective para vigilar a Pablo y la boda de Damián y Digna no esperará

Serie relacionada
Sueños de libertad
2024 - Act
España 2 temporadas 314 capítulos
Drama
Popularidad: #65 de 3.697
- 21
- 4
'Sueños de libertad' ha emitido el jueves 5 de marzo el episodio 512, en el que Valentina no ha reaccionado como se esperaba ante un gesto imprevisto por parte de Andrés, llegando incluso a sentirse incómoda. Por su parte, Begoña le ha pedido a Eduardo que se encargara de una tarea muy especial.
Mientras tanto, Gabriel ha empezado a relacionar pistas junto a Marisol y Pablo, tratando de entender mejor lo que estaba ocurriendo. A la vez, Salva se ha enfrentado directamente a Esteban. La velada romántica con Carmen no ha resultado tal y como Tasio había imaginado. Además, Claudia le ha revelado a Mabel la razón de su rechazo hacia ella, y Beatriz ha presionado a Gabriel hasta llevarlo al límite.
¿Qué pasará mañana?
Ya en el capítulo del viernes 6 de marzo, que cierra la semana con la emisión del 513, la ficción producida por Diagonal TV mostrará cómo Damián y Digna no estarán dispuestos a aplazar su boda y decidirán seguir adelante con sus planes cuanto antes. Por otro lado, Mabel impulsará a Claudia para que dé el paso y se atreva a acercarse a Salva.
El viernes, 'Sueños de libertad' abordará también la trama en la que Gabriel se lanza a contratar a un investigador privado para que averigüe todo lo posible sobre Pablo Salazar, el personaje interpretado por Fernando Andina. A la vez, Paula optará por tomar distancia y enfriar su relación con Tasio, aunque el deseo entre ellos continúa latente.