'Sueños de libertad' apretará a Gabriel, que empezará a atar cabos con Marisol y Pablo

'Sueños de libertad' ha avanzado en sus tramas este miércoles 4 de marzo con la emisión de un nuevo episodio, el cual ha despertado un gran tema de conversación en la colonia con el compromiso entre Digna y Damián. En ese sentido, don Agustín se ha postulado como el responsable de comunicarle a Gabriel el futuro de su tío, aunque la noticia no ha sido recibida con especial entusiasmo por parte del director.

De hecho, Gabriel ha buscado tener más controlado a Damián en medio de esta sacudida y, para ello, ha contactado con Marisol y la ha citado para hacerle una propuesta relativa al nuevo negocio del patriarca de los De la Reina. Mientras tanto, Álvaro se ha sincerado con Beatriz acerca de los graves problemas en los que anda metido, que son precisamente la razón por la que no puede regresar a México. Así pues, ella debe buscar soluciones que le permitan conseguir más dinero.

Beatriz en 'Sueños de libertad'

Tasio ha tratado de organizar una cena romántica con su esposa para sacarse a Paula de la cabeza. A su vez, Begoña ha percibido que en Julia han hecho mella los vaivenes familiares, hasta el punto de descartar casarse cuando sea mayor. En último lugar, Esteban ha cruzado otra línea roja al amenazar a Mabel, lo cual ha puesto en un brete a Salva.

Pablo y Marisol en 'Sueños de libertad'

¿Qué pasará el jueves?

En el próximo capítulo de la serie producida en colaboración con Diagonal TV, que ya está disponible en Atresplayer y se emitirá en Antena 3 en la sobremesa del jueves 5 de marzo,al darse cuenta de un detalle inesperado.

Begoña le hará un encargo muy especial a Eduardo y Gabriel proseguirá con sus maquinaciones al atar cabos junto a Pablo y Marisol. Salva le plantará cara finalmente a Esteban tras sus últimas tropelías y Claudia le confesará a Mabel la verdadera razón de su animadversión. Por último, Beatriz apretará aún más a Gabriel y la cena romántica con Carmen no terminará como Tasio tenía en mente.