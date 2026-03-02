Por Redacción |

'Sueños de libertad' ha dado el pistoletazo de salida a otra semana con la emisión de su episodio 509, en el que Damián ha sentido una gran preocupación al confirmar que, efectivamente, su hija está manteniendo una relación con Cloe. Además, todo se agrava al ser consciente de que Gabriel también atesora esa información sensible, ya que teme que pueda utilizarla en contra de Marta para hacerle daño.

A su vez, el patriarca de los De la Reina ha tenido una conversación delicada con Digna, relativa al préstamo de dinero que ella le realizó para que pudiera sacar adelante su negocio. Mientras tanto, Salva se ha visto obligado a compensar al operario que le agredió, puesto que este le ha llegado a amenazar con ponerle una denuncia. Así pues, el cantinero ha decidido resolver el problema a su manera.

Tasio en 'Sueños de libertad'

Gabriel ha avisado a Begoña de los peligros que entraña Beatriz, sobre todo para que nunca vuelva a meter desconocidos en casa. Por su parte, Nieves y Pablo Salazar han protagonizado una gran bronca tras la marcha de Mabel, que podría desembocar en una grave crisis matrimonial. En último lugar, Valentina y Andrés se han acercado aún más al compartir varios recuerdos del pasado.

El reencuentro de Beatriz en 'Sueños de libertad'

¿Qué pasará el martes?

En el próximo episodio de la serie producida en colaboración con Diagonal TV, que ya está disponible en Atresplayer y se emitirá el martes 3 de marzo en la sobremesa de Antena 3,mientras atraviesa un complicado momento económico. Tasio tomará una decisión acerca de Paula, mientras quepara hacerle una petición inesperada.

Salva no sabrá cómo pararle los pies a Esteban, que seguirá haciéndole unas exigencias desproporcionadas. Además, Salva se enfadará con Mabel y Claudia saldrá en su defensa. Por último, Beatriz se reencontrará con su amante procedente de México y Damián tomará una relevante decisión con respecto a su futuro con Digna.