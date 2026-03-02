Natalia Sánchez ('Sueños de libertad'): "Quiero que Begoña coja a los niños y a Andrés y se vayan a México"

Publicado: Lunes 2 Marzo 2026 11:49 (hace 10 horas)|
Sueños de libertad está de aniversario. La serie diaria de Antena 3 cumple dos años y 500 capítulos de emisión, consolidándose como una gran apuesta en la sobremesa. Además, la ficción producida por Diagonal TV ha recibido recientemente una remesa de nuevos personajes, con la incorporación de Xenia Tostado o Ana Carlota Fernández al casting. De esto y mucho más hablamos con la actriz Natalia Sánchez, que da vida a Begoña desde el capítulo uno.
Titulares de Natalia Sánchez
- "Es muy emocionante el segundo aniversario de 'Sueños de libertad'"
- "Begoña sigue cambiando, como cambiamos todos"
- "La evolución de Begoña parece lenta, pero ha habido mucha en ella"
- "Es un regalo compartir trama con Xenia Tostado, ella hace de mala conmigo pero nos llevamos muy bien en la vida real"
- "Es muy bonito el personaje de Xenia y el mío, son dos mujeres que han sufrido lo mismo y encima por el mismo hombre"
- "Beatriz quiere mi lugar y yo dejo que ella entre hasta la cocina"
- "El amor por Andrés no cambia, eso está en el fondo del corazón, se quieren a un nivel de raíz"
- "Si Andrés entrara en la ecuación, Gabriel haría saltar todo por los aires y quiero proteger a mis hijos"
- "Como Natalia, a Begoña le diría que huyese, que saliese corriendo"
- "Quiero que Begoña reaccione y espabile, que coja a los niños, a Andrés y se suban en un barco a México, pero no es tan fácil"