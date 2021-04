'Supervivientes 2021': ¿Conseguirá Melyssa su deseo de salir expulsada, tras no haber conseguido adaptarse?

La concursante se saltó las normas pidiendo su expulsión durante su ceremonia de salvación.

Alejandra Castelló

La segunda entrega de 'Supervivientes: Tierra de nadie' regaló a los espectadores momentos tanto en plató como desde Honduras. Una ceremonia de salvación, un juego de recompensa, efrentamientos entre Oriana Marzoli y Carmen Borrego, además de muchos zascas de Lara Álvarez a los concursantes desde las playas de los Cayos Cochinos.

La primera persona que se ha salvado de la eliminación ha sido Alejandro Albalá, quien ha mantenido fuertes enfrentamientos con Tom Brusse y Gianmarco Onestini. Alejandra Castelló analiza la sorpresa que supuso que este nombre fuese el más apoyado de la lista de nominados. ¿Es realmente un apoyo arrastrado de Sofía Suescun? Asimismo, cabe destacar que Melyssa Pinto se saltó las normas al pedir su expulsión de 'Supervivientes 2021' mediante un alegato. ¿Tendrá algún tipo de penalización, aunque no sabía que no estaba permitido hacerlo?

Además, Rocío Flores se encontraba en plató veinticuatro horas antes de la esperada entrevista de Rocío Carrasco, su madre. No obstante, no quiso posicionarse ni opinar más allá de lo que ha dicho en otros platós como el de 'El programa de Ana Rosa'. Incluso llegó a aclarar que siempre ha dicho lo que no le gustaba sobre algunas de las cosas que hizo Antonio David Flores en el pasado.