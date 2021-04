La noche del domingo 25 de abril, Telecinco emitió la tercera gala de 'Supervivientes: Conexión Honduras', en la que se mostraron nuevas imágenes de la convivencia de los concursantes de 'Supervivientes 2021'. Con un Barco Encallado cargado de tensión, el programa mostró un duro enfrentamiento entre Sylvia Pantoja, Alexia Rivas y Lara Sajén, en el que las dos primeras cargaron duramente contra su compañera, que tampoco se quedó atrás, en un fuerte cruce de reproches y malas palabras.

Sylvia se encara con Alexia y Lara en 'Supervivientes'

La discusión arranco cuando Agustín Bravo, Carlos Alba y Valeria Marini abandonaron el barco para pescar y realizar otras tareas. En ese momento, Lara reconoció que no había acudido con ellos por que "me dolía la cabeza y, si voy, me va a doler más. No puedo estar en un entorno con gente que no soporto".. "No entiendo cómo una persona pone palabras en nuestra boca y nadie reaccione ¿Soy la única que se enfada, que le molesta? Yo flipo", protestaba la argentina, ante lo que Pantoja señaló que "por esa regla de tres, Agustín podría decir lo mismo, que habéis puesto palabras en su boca que no ha dicho".

La artista hacía referencia así a la insistencia de Sajén y Rivas en que Bravo habría afirmado ser mucho mejor presentador que los tres que estaban al frente de 'Supervivientes', algo que él había negado. "Perdona, lo ha dicho. Ojalá vayáis a España, veáis las imágenes y tengáis que poneros un puntito en la boca cada uno", replicó Lara. "Yo digo lo que pienso y me parece muy feo el seguir con el tema. ¿No te cansas de seguir con la misma cantinela?", se quejó entonces Sylvia, que recibió un "no" como respuesta, dado que "a mí cuando se me acusa de una cosa, me molesta. No soy una mujer sometida". "Eso me parece muy heavy, pero bueno. Vaya tela el cuchicheo", criticó Pantoja, ante lo que Alexia defendió que "¿cuándo critico yo a la gente? Yo soy justa". "Tú me pareces un disco rayado, siempre diciendo lo mismo", lanzó Sylvia, tajante, iniciando una disputa en la que Rivas la instó a que "a mí no me hables así", mientras ella exigía "dejadme en paz, que no aguanto vuestras tonterías".

¿Afán de protagonismo?

Lara se encara con Sylvia en 'Supervivientes' tras sus altivas palabras hacia Alexia

"Se nos critica a las mujeres todo el rato y lo peor es que, por mujeres como tú, se nos critica el doble", reprochó Lara, en pleno enfrentamiento, en el que Pantoja tildó a sus compañeras de "gentuza". "Disco rayado eres tú, porque tú serás Pantoja, pero yo soy Rivas", lanzó entonces Alexia, a quien Sylvia tachó de "metiche". "Jamás he insultado a esta mujer, pero ella se ha quedado a gusto insultándome, ahora insultándote a ti. ¿De qué va?", criticó Lara, ante lo que Sylvia acusó a ambas de que "siempre estáis buscando pelea". "Tú eres la que fue a soltar mierda de tu familia en plató", apuntó entonces Rivas, desatando el enfado de la aludida. "Lo que dije de mi familia te lo conté a ti", señaló Pantoja, enfadada, tras lo cual calificó a Sajén de "demonio". Una vez regresó el resto del grupo, la disputa no quedó hay, dado que Sylvia, después de buscar el consuelo de Carlos, se enzarzó en una discusión con Alexia cuando ambas quisieron contar lo ocurrido y Pantoja exigió a la leonesa que se callara.

"¿Ves qué educación te han dado?", replicó Rivas. "¿Perdona niña, de qué estás hablando? Llevo 36 años en la música y tú no eres nadie", respondió Sylvia, provocando que Lara saltara de nuevo en su contra. "No hablo con los demonios", cortó la sevillana, ante lo que Sajén la animó a mirarse "al espejo, el demonio no soy yo". Un inicio de un duro enfrentamiento en el que Pantoja incluso soltó a la argentina "ponte tetas". "¿Te das cuenta? Mujeres como tú son las que fastidian todo", manifestó Lara, indignada. "¡Te estoy criticando entera, qué me olvides!", estalló Pantoja. "¿Cómo te voy a olvidar, si eres como un grano en el culo?", contestó Lara, a lo que la sevillana declaró que "eso eres tú, que nada más que te levantas, odio tu voz". "A ver si superas que no tienes ni la vida, ni la voz ni la carrera de tu prima", soltó entonces Sajén, a quien su rival tildó de "sinvergüenza" y criticó su "afán de protagonismos". "Así te va la vida, que estás sola", zanjó Lara, tras su críticas.