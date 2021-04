El domingo 25 de abril, 'Supervivientes: Conexión Honduras' alcanzó su tercera gala con Jordi González, quien contó en plató con la presencia de varios colaboradores para comentar la convivencia de los concursantes de 'Supervivientes 2021'. Entre ellos, se encontraban Gloria Camila y Belén Rodríguez, quienes protagonizaron una disputa en plató, cuando la segunda se mostró muy crítica con Olga Moreno, a la que se mostró llorando al recordar a su marido, Antonio David Flores, por su cumpleaños.

Olga recibe el consuelo de Marta López en 'Supervivientes'

"Olga se quedó con las ganas de enviar una felicitación en condiciones a su marido. Esto le ha provocado un bajón enorme", anunciaba Jordi, antes de dar paso a un vídeo en el que Olga lloraba a raíz de un bajón por recordar a su marido, a quien felicitó discretamente durante las nominaciones. "Es muy de mí, y los niños también. Nunca nos hemos separado", declaraba la concursante, quien explicó que "llevo veintiún años sin faltar a ninguno" de los cumpleaños de su pareja "y me hace falta un abrazo de él". "Es un vídeo precioso, veo sentimiento, sensibilidad, amor. Sé que es una familia muy unida y, como ha dicho, llevan veintiún años juntos", defendió Gloria Camila, tras lo cual añadió que "'Supervivientes' saca lo mejor y lo peor y Olga es una persona muy sensible". "Me parece muy bien que le haya felicitado", concluyó la colaboradora, que desveló sobre su sobrina, Rocío Flores "no lo está pasando bien, pero tampoco creo que tenga que ir llorando por las esquinas para que sepa la gente que lo está pasando mal".

"Me alegro de que haya hablado del cumpleaños de su marido, porque muchos pensamos que Olga ya no estaba en la isla. Es el único vídeo que ha tenido en toda la semana", criticaba entonces Belén, para después añadir que "¿qué se piensa, que le van a hacer una fiesta a su marido?". "Está haciendo el mismo concurso victimista que ha hecho su marido. Solo sale en un vídeo si llora", añadió la colaboradora. "Hay que ser objetivos, estamos de colaboradores. Lo que haya fuera, no se tiene que implicar en el concurso, te caiga mejor o peor su marido o su alrededor", defendió entonces Gloria, quien echó en cara a su compañera que "tienes fijación por machacar a todos", momento en el que hizo referencia también a las críticas que Rodríguez habría lanzado contra Rocío Flores en la edición anterior. "Los comentaristas de realities, lo único que se nos pide es que no seamos objetivos. La opinión es subjetiva", replicó entonces Belén, quien afirmó que "yo no tengo fijación con nadie".

"No hay que machacar todo el rato a Olga"

Gloria Camila y Belén Ro discuten en 'Supervivientes' por Olga

"Siempre tengo concursantes favoritos y aquellos que no me gustan. Y, en esta edición, ha sido Olga. Será concursante, pero el único vídeo que he visto esta semana ha sido de ella, llorando", prosiguió la colaboradora, ante lo que Gloria Camila recalcó que Moreno "hizo fuego con Gianmarco. Se mueve, hace cosas, hizo la cabaña... otra cosa es que no te mires los diarios", iniciando entonces una discusión entre ambas por el fuego. "Olga está utilizando a Gianmarco. Giamarco y su marido eran íntimos en 'GH VIP' y cuando salieron, el marido traicionó a Gianmarco grabando una conversación con Adara y se echó a todos sus fans encima, porque se demostró quién era el marido", recordó entonces Belén.

La colaboradora criticó entonces que "lo que hace Olga es demostrar que son muy sociables y que ha sido capaz de reconciliarse con el enemigo de su marido y, además, quiere el voto de las redes porque Gianmarco tiene muchísimo tirón y muchísimo voto". "Tú sabes lo que piensa Olga, siempre", comentó entonces Gloria, con ironía. "Olga, viéndose con la movida que hay en España con su familia, creo que iba a ser una concursante que se iba a venir abajo", intervino entonces Lydia Lozano, ante lo que Rodríguez insistió en Olga solo había hablado "de Rocío Carrasco, de sus hijos. Quitando esos dos vídeos, no he visto más. De su hija Lola, todavía no la he visto hablar". "Si llora, porque se victimiza. Si no llora, que es muy fría. No hay que machacar todo el rato a Olga", recalcó Gloria, antes de que Jordi pusiera fin a la discusión.