La noche del martes 20 de abril, 'Supervivientes: Tierra de nadie' alcanzó su segunda gala, en la que Carlos Sobera contó con la presencia de varios colaboradores, entre ellos, Oriana Marzoli y Carmen Borrego. De hecho, ambas protagonizaron un breve rifirrafe que concluyó con la segunda manifestando su posible intención de incorporarse a Supervivientes en próximas ediciones.

Carmen Borrego y Oriana Marzoli discuten en 'Supervivientes: Tierra de nadie'

El momento se produjo en medio del debate sobre el comportamiento de Alexia Rivas en el reality en los últimos días: mientras unos apuestan por que la concursante no ingería alimentos por su malestar, otros se decantaban por que se trataba de una estrategia por parte de la leonesa para abandonar el programa sin penalización. "Me la creo poco. No te puedes estar muriendo y hoy estar como si nada", argumentaba Borrego, más inclinada a favor de la segunda postura, ante lo que Marzoli defendió que "no le puedes restar credibilidad cuando es una cosa evidente". "Yo he estado en una situación bastante parecida a la de ella, cuando te tiemblan las piernas quiere decir que estás deshidratada", añadió la exconcursante, quien recalcó que "es algo serio". "No te lo niego, pero tú aguantaste menos. Alexia ha aguantado más", lanzó entonces Carmen, a quien Oriana replicó declarando que, "para empezar, te invito a que vayas tú, Carmen".

"Cuando vayas y lo pruebes, hablamos a ver cuánto duras tú". "A lo mejor te hago caso y lo pruebo. Ya veremos", reconoció la aludida, ignorando la ironía de su compañera. "El próximo año va a ir y lo va a poder comprobar", intervenía Sobera, despertando un aplauso generalizado por parte de los presentes. Tras él, Rafa Mora aprovechó la pulla de Borrego para comentar que "Oriana es veterana porque ha estado dos veces, pero entre las dos suma ocho horas". "Pero he estado dos. Tú, una, y ha valido", replicó la aludida. "Fui el primero y, gracias a mí, fuisteis todos", opinó Mora, haciendo referencia al hecho de que fue el primer participante de 'Mujeres y hombres y viceversa' que se incorporó al reality de supervivencia, algo que no achantó a Marzoli, que volvió a recalcar que el programa había contado con ella en dos ocasiones, "incluso abandonando".

"Te esperamos con los brazos abiertos"

Tras cortar la disputa entre ambos colaboradores, Sobera dio paso a Lara Álvarez, quien también quiso pronunciarse acerca de lo que había escuchado desde Honduras. "Los Callos Cochinos reciben a quien quiera venir. Estoy escuchando que Carmen Borrego se apunta, adelante, aquí te esperamos con los brazos abiertos", declaró la presentadora, quien dudó que Oriana quisiera volver a repetir la experiencia. "¿Te apetece de verdad venir?", cuestionó Lara. "No me digas eso dos veces, porque te juro que voy y aguanto una semana por lo menos", declaró Marzoli, con humor, ante lo que Álvarez manifestó que "a la tercera va la vencida, no me lo digas dos veces tú a mí".