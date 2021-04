La noche del martes 20 de abril, Mediaset emitió la segunda gala de 'Supervivientes: Tierra de nadie' con Carlos Sobera al frente. Una emisión en la que el presentador contó con la presencia de varios colaboradores, entre ellos Rocío Flores, a quien Sobera aprovechó para preguntar cómo se sentía a menos de un día de que su madre, Rocío Carrasco, interviniera en Telecinco, en directo, tras el estreno de su docuserie 'Rocío, contar la verdad para seguir viva'.

Rocío Flores habla en 'Supervivientes: Tierra de Nadie' de la aparición televisiva de Rocío Carrasco

Ya al comienzo del programa, Sobera quiso ahondar, al menos, en cómo se sentía la colaboradora, a quien preguntó "cómo estás". "Estoy", se limitaba a responder entonces Flores. No obstante, el presentador no se rindió y, ya bien avanzada la gala, decidió insistir. "Llevo pensándolo un rato, ahora que te veo tranquila, relajada, creo que es el instante para hacerte la pregunta, ¿cómo estás?", planteó de nuevo Carlos, para después señalar que "sabes que mañana tu madre va a estar en Telecinco hablando, solo saber cómo estás tú anímicamente: si te sientes preocupada, si estás tranquila, si te sientes segura". "Digo lo mismo que dije el primer día que me enteré de la noticia: no tengo miedo a nada. Cada uno es libre de decir lo que quiera", defendió Rocío, con tranquilidad.

Además, la colaboradora quiso dejar claro que "repito lo mismo que dije el viernes, porque son los sentimientos que tengo. No te puedo decir tampoco mucho más", haciendo referencia a las palabras que lanzó hacia su madre en la mañana del viernes 16 de abril, a través de 'El programa de Ana Rosa'. Unas palabras que Flores se negó a repetir cuando el presentador la invitó a hacerlo, por si algún espectador no estaba al tanto, argumentando que "creo que quedó bastante claro". "No quiero repetir lo que dije porque no quiero que la gente lo mezcle con 'Supervivientes'", añadió la madrileña, durante su intervención, en la que también recalcó, una vez más que "soy colaboradora" del reality.

"He tenido total libertad para sentarme con mi padre"

"Ya expresé mis sentimientos ese día porque exploté y así lo sentí necesario y lo quise hacer, porque me salió desde dentro", declaró Rocío, tajante, para después subrayar que, "a partir de aquí, no quiero añadir nada más sobre eso". Además, apenas unos minutos después, Flores quiso lanzar una última declaración con respecto al tema: "quiero dejar algo claro, que no pude hacerlo el viernes por los nervios: los sentimientos que expresé públicamente, ya que no lo he podido hacer de manera privada, los he expresado con mi padre de forma privada cuando lo he creído necesario y cuando he visto algo que no me parecía bien". "He tenido total libertad para sentarme con él y explicarme. Sin más. Como hice el otro día", defendió Rocío, antes de zanjar el tema recalcando su deseo de "dejarlo totalmente claro para que la gente lo sepa".