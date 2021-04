La noche del martes 20 de abril, Mediaset emitió la segunda gala de 'Supervivientes: Tierra de nadie', con Carlos Sobera al frente. Una gala en la que, además de ver a los concursantes enfrentándose a nuevos retos y ver imágenes de su convivencia, también se dio a conocer al primer nominado salvado por la audiencia: Alejandro Albalá.

Alejandro, agradecido tras ser salvado de la nominación en 'Supervivientes: Tierra de Nadie'

"Estoy tranquilo, tengo ganas de que me salven. Espero que lo que caiga sea agua", deseó Albalá, antes de conocer el resultado, mientras aguardaba sentado junto a sus compañeros bajo las cubas llenas de barro o agua, dependiendo si uno estaba o no salvado de la nominación. "Estoy deseando que caiga barro. Esta experiencia no es para mí. Espero que la gente que me quiere no me salve y me deje volver a casa", deseó por su parte Melyssa Pinto, momento en el que Lara Álvarez le advirtió del hecho de que no estaba permitido solicitar el voto del público en contra para ser expulsada y librarse de la penalización.

"Tengo algo a mi favor, que ninguno de mis compañeros me nominó. Me siento feliz y estoy como una morcilla de Burgos", comentó por su parte Antonio Canales, quien se enfrentaba a su primera nominación después de que Omar Sánchez como líder del grupo de la semana, lo designara de forma directa. "Espero que me salven, porque quiero seguir. Espero que la audiencia me apoye", manifestó por su parte Tom Brusse, como cuarto nominado, el primero de los concursantes de la edición en colocarse en la palestra por segunda vez consecutiva, dado que también se enfrentó a ese reto en la primera semana del concurso.

¿Quién será el segundo expulsado?

Finalmente, tras la primera eliminación de Melyssa y la posterior de Canales, el programa dejó el anuncio del salvado entre Brusse y Albalá. "Sería increíble", confesó el primero, ante la posibilidad de librarse de la nominación dos días antes de la tercera gala del programa. "Me quitaría la pena de haber perdido el desayuno", confesaba el segundo, después de haber perdido un duelo contra Palito Dominguín esa misma noche y, en consecuencia, la preciada recompensa. Por suerte, su deseo se hizo realidad y se convirtió en el salvado de la noche, momento en el que se mostró muy agradecido con "toda la gente que me apoya". Una eliminación que dejaba el enfrentamiento final entre Melyssa, Tom y Antonio en manos de la audiencia.