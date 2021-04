La noche del martes 20 de abril, Mediaset emitió una nueva entrega de 'Supervivientes: Tierra de nadie', en la que se pudieron ver nuevas imágenes de la convivencia entre los concursantes de 'Supervivientes 2021'. Entre ellas, se pudo ver un enfrentamiento entre Gianmarco Onestini y Alejandro Albalá, quienes incluso se reprocharon su pasado con sus respectivas exparejas.

Gianmarco y Alejandro Albalá, enfrentados en 'Supervivientes 2021'

Ambos concursantes se enzarzaron en una discusión cuando el italiano le reprochó a Albalá que no hubiera querido cambiarse de pareja en uno de los retos del jueves 15 de abril. Por azar, ambos formaron pareja para competir contra Marta López y Olga Moreno, por lo que la organización les dio la opción de cambiar para igualar un poco la competición, algo a lo que ninguno de ellos se opuso, al contrario de lo que defendía Onestini al acusar a Alejandro. "Yo nunca he hecho 'Supervivientes'. Tú sí has venido aquí...", le echó en cara Gianmarco a Alejandro, quien le señaló que "has hecho realities". "El reality es tu vida. Estás nominado y te cambia la cara", añadió el cántabro.

"Estás muy amargado", opinó el italiano, ante lo que el cántabro cuestionó "por qué me llamas amargado si yo no te he insultado". Onestini lo acusó entonces de que quisiera hacer la prueba "de manera fatal", tras lo cual acusó a Albalá "que tú quisieras competir contra dos chicas me parece muy feo y muy cobarde". "Cobarde lo tuyo, que estás dando una opinión que no está bien", replicó el aludido, que defendió que "si yo no hubiera querido, no me cambio". "No lo querías hacer", insistió Gianmarco, desatando una disputa acerca del tema, en la que también se vio envuelta Marta, cuando el italiano le echó en cara a Albalá que "le habéis dicho a Olga que no coma" su recompensa, algo que solo López había solicitado.

"Me parece fatal"

"Querías ganar", acusó Onestini, algo que Alejandro, de hecho, no negó, dado que "soy un tío competitivo y me pico". "Tú quieres ser el hombre del gallinero", replicó el italiano, algo que el cántabro negó con rotundidad. "Vengo a hacer mi concurso tan tranquilo. Estuviste con una tía y luego la echaste fuera para ganar un puto reality, tío", reprochó Albalá, haciendo referencia a la relación de Gianmarco con Adara Molinero durante el paso de ambos por 'GH VIP 7'.

"El que hace esas cosas para tener fama, eres tú. Porque tú has ido con personas más famosas que tú para tener un poquito de fama", declaró el italiano, refiriéndose a las relaciones de Albalá con celebrities como Chabelita Pantoja o Sofía Suescun. "Yo voy con el corazón, tú eres más falso que todos los demás", añadió Onestini, quien tildó a Albalá de "aparte de amargado, eres pesadísimo". "Sacar a los que no están presentes te hace todavía más cobarde. Me parece fatal lo que tú estás haciendo", remató el superviviente.