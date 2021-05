Poco faltaba para que las chispas entre Lara Sajén y Agustín Bravo saltasen de nuevo en 'Supervivientes 2021'. Y no nos referimos a la chispa del amor, sino todo lo contrario. Ambos ocupantes del Barco Encallado han manifestado en más de una ocasión que no se aguantan el uno al otro, y era de esperar que una discusión surgiese entre ellos tarde o temprano.

Los concursantes del Barco Encallado en 'Supervivientes 2021'

Finalmente, la bronca se desataba por la distribución de las tareas diarias, ya que Sajén dejaba caer que todo lo importante lo hacían solo entre Agustín Bravo y Carlos Alba: "Hazlo con él, que a mí me tienes hasta el coño", estallaba la diseñadora de moda. "Las rodilleras que te has comprado son buenísimas. Nosotras tres no existimos, pues a fuego con Carlos", gritaba Lara Sajén, reivindicando que los dos concursantes no tenían en cuenta ni a Alexia Rivas, ni a Sylvia Pantoja ni a ella misma. No obstante, Agustín no entró demasiado en la discusión y se reservó sus palabras para más adelante.

Fue cuando Lara Sajén votó en contra de que Agustín Bravo saltase del helicóptero cuando el presentador de radio y televisión sacó las garras. "Pone en mi boca cosas que no he dicho. No me mojo porque con gente que lleva una estrategia y quiere hacer un concurso a su favor, no le voy a echar más gasolina", explicaba el concursante, mostrándose muy molesto. "Todo se graba y el público es muy inteligente. Le encanta provocar. No me tengas en cuenta. Para mí ella es invisible y eso le molesta muchísimo", añadía Agustín Bravo.

Alexia Rivas, todo un apoyo

"Algo que detesto en la vida es la gente pelota, chula. Escucharlo es como la gota china", se desahogaba Lara Sajén con Alexia Rivas, reafirmando el gran vínculo que comparten ambas concursantes. "No sufras por ellos. Es un peloteo constante, pero que no te haga a ti sentirte mal, en plan llorar", replicaba la periodista, apoyando a su amiga.