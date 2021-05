La noche del domingo 2 de mayo, Telecinco emitió en directo la cuarta gala de 'Supervivientes: Conexión Honduras', que arrancó en la recta final del Día de la Madre. La organización del reality no olvidó la especial ocasión y aprovechó para entregar a Olga Moreno y Marta López, únicas madres de la edición, detalles de parte de sus hijos. Un momento en el que ambas se mostraron muy emocionadas y acabaron contagiando al resto de sus compañeros, algunos de los cuales rompieron a llorar al pensar en sus progenitoras.

Lara Álvarez ofrece su apoyo a algunos de los emocionados concursantes de 'Supervivientes'

Tanto Moreno como López tuvieron muy presente el Día de la Madre antes de la gala, hasta el punto de que la primera elaboró un collar para su compañera, dado que "sé que adoras a tus niños y no vas a tener un regalo de ellos". "Tú sí que eres un ejemplo de madraza", elogió la zamorana, ante lo que Olga se mostró consciente del hecho de que "no me van a felicitar ni nada". "Tus niños están orgullosos de ti. Qué afortunados son de tenerte a ti como madre", insistió Marta, en un emotivo momento para ambas, en que compartieron lágrimas y abrazos. "Espero que estén bien, es lo único que pido. Que no sufran más", lanzó Moreno, en una declaración que apuntaba con claridad hacia la situación que había generado el documental de Rocío Carrasco antes de su partida hacia Honduras. "Hay madres y padres que son biológicos, otros que no, y has demostrado que eres una madraza con los tres, por igual", defendió López, después de señalar que "les estás dando una lección de lo que es luchar día a día".

Ya en plena gala, ambas mujeres pudieron recibir en directo unos pergaminos con mensajes de sus hijos. La primera de ellas fue Marta, que recibió detalles de sus tres hijos, Jorge, Teyo y Javier. Los niños manifestaban en ellos su cariño por su madre, además de infundirle ánimo. "Os quiero mucho, sabéis que estoy aquí por nosotros, me acuerdo mucho de vosotros y estoy deseando veros", declaraba una emocionada López, desatando las lágrimas de sus compañeros. Estos recibieron el silencioso apoyo de Lara Álvarez, sobre todo Melyssa Pinto, Alejandro Albalá y Tom Brusse. El tercero, de hecho, parecía especialmente afectado en esa especial ocasión, dado que había perdido a su madre cuando tenía dieciocho años, un episodio muy doloroso para él, tal y como había manifestado en varias ocasiones. "Echo de menos a mi madre. Tengo ganas de verla, hablar con ella, que me dé un abrazo", confesó Melyssa, entre lágrimas, tras lo cual declaró que "no puedo estar con ella hoy, pero la tendré cuando salga".

"Las madres sois lo mejor del mundo"

Olga y Marta, emocionadas en 'Supervivientes' tras recibir sus regalos por el Día de la Madre

Por su parte, Alejandro tampoco pudo contener sus lágrimas, dado que "me acuerdo mucho de mi madre". "Ves esto y es tremendo", confesó el concursante, ante la emoción de Marta por recibir el cariño de sus hijos. A continuación, la presentadora dio paso a Olga, a quien recordó que "no esperabas nada", algo que la concursante argumentó al señalar que "llegué muy mal" al reality. "Como madre, esto igual no te gusta nada, porque no te han hecho caso, no te han obedecido", desveló entonces Álvarez, antes de entregar a Moreno un pergamino con un dibujo de su hija Lola, junto algunas palabras escritas por la pequeña. "Las madres, que sois lo mejor de este mundo", declaró Lara, dando un abrazo a una llorosa Olga, muy conmovida con el gesto de su hija. "Los abrazos que estoy viendo durante esta conexión, es lo más bonito de esta noche. Quién pillara un abrazo así", comentó Jordi González, ante el emotivo momento vivido por su compañera y los concursantes del programa.