Por Beatriz Prieto |

La noche del martes 25 de marzo, Telecinco celebró la tercera gala semanal de 'Supervivientes: Tierra de nadie' con Carlos Sobera, de la que se había avanzado que uno de los ocho nominados que seguían en la palestra sería expulsado y pondría rumbo a Playa Misterio por sorpresa, después de las salvaciones de Rosario Matew, Koldo Royo y José Carlos Montoya en 'Conexión Honduras'. Finalmente, tras la salvación de los dos siguientes más votados, el programa anunció la expulsión de Nieves Bolós, al ser quien menos votos había acumulado hasta entonces.

En primer lugar, el programa dividió a los ocho nominados en dos grupos para celebrar distintas ceremonias de salvación. Primero, Damián Quintero, Laura Cuevas, Nieves y Pelayo Díaz fueron los protagonistas, momento en el que se descubrió que el último de ellos el primer salvado de la noche. Al asturiano se sumó después Almácor, quien se salvó frente a Ángela Ponce, Carmen Alcayde y Gala Caldirola.

Los seis nominados descubren la expulsión sorpresa en 'Supervivientes: Tierra de nadie'

A continuación, el programa optó por trasladar a los concursantes que seguían nominados a la palapa, donde descubrieron sus sacos y, en consecuencia, la inminente expulsión de uno de ellos. "Uno de vosotros va a ser expulsado esta noche", comunicó Sobera, quien explicó que dicha decisión de "Poseidón" era consecuencia del gran número de nominados y "el uso fraudulento del mechero". "La próxima vez que me encuentre algo que no me pertenece, no lo pienso coger. Al final, de los errores se aprende. Me encantaría no estar aquí, pero me hago cargo. Si me voy, me llevo una experiencia increíble", soltaba Gala, momento en el que Carmen rompió a llorar ante la certeza de ser expulsada.

Los superviventes nominados se enteran de la doble expulsión de esta semana ????



????? #TierraDeNadie3

???? https://t.co/0FBgMJbayp pic.twitter.com/UueTT3SAl7 — Supervivientes (@Supervivientes) March 25, 2025

"Ha sido una experiencia maravillosa"

"He superado muchas cosas, ha habido momentos buenos y malos, pero me gustaría decir que, del grupo que somos, hay una persona que no está implicada en lo que pasó y, si Poseidón nos quiere castigar por ello, Laura no debería ser expulsada", defendió por su parte Damián, dado que la aludida era de la otra playa. Mientras, Nieves reconoció estar "en shock": "Si me tengo que ir, que ojalá que no sea así, ha sido una experiencia maravillosa, hemos pasado muchas penurias pero también ha habido momentos de felicidad. Ojalá que no hubiera pasado lo del robo, pero de todo se aprende y no va a volver a suceder".

Gala se salva de la expulsión de esta noche y continúa nominada hasta el jueves ????



????? #TierraDeNadie3

???? https://t.co/0FBgMJbayp pic.twitter.com/dng4Yj12NC — Supervivientes (@Supervivientes) March 26, 2025

Ángela se salva de la expulsión de esta noche y continúa nominada hasta el jueves ????



????? #TierraDeNadie3

???? https://t.co/0FBgMJbayp pic.twitter.com/13ueYGhakM — Supervivientes (@Supervivientes) March 26, 2025

Laura se salva de la expulsión de esta noche y continúa nominada hasta el jueves ????



????? #TierraDeNadie3

???? https://t.co/0FBgMJbayp pic.twitter.com/2wQCX7aGtm — Supervivientes (@Supervivientes) March 26, 2025

Damián se salva de la expulsión de esta noche y continúa nominado hasta el jueves ????



????? #TierraDeNadie3

???? https://t.co/0FBgMJbayp pic.twitter.com/z841EqDH4x — Supervivientes (@Supervivientes) March 26, 2025

Carmen se salva de la expulsión de esta noche y continúa nominada hasta el jueves ????



???? Nieves se convierte en la expulsada de la noche



????? #TierraDeNadie3

???? https://t.co/0FBgMJbInX pic.twitter.com/SiDaI40Ih2 — Supervivientes (@Supervivientes) March 26, 2025

En cuanto a Ángela, la sevillana admitió haber estado "esta semana intentando llevarla lo mejor posible, porque 'Supervivientes' es la audiencia". "Estar expuesta, para bien o par mal, es lo que hay. Si la gente me quiere aquí, seguiré superándome y si no, acepto la vida como venga, como siempre", añadió la concursante, quien fue la segunda, después de Gala, en ver que continuaba nominada. "No me lo puedo creer", reiteró una y otra vez una entusiasmada y estupefacta Laura, al descubrir que tampoco era la expulsada. Finalmente, la continuación de Damián dejó en la cuerda floja a Carmen y Nieves, la cual se convirtió en la segunda eliminada de la edición y puso rumbo a Playa Misterio, donde convivirá con Manuel González y Samya Aghbalou.