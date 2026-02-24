'Supervivientes 2026' se fija en 'El conquistador' para elegir a su duodécimo concursante

Programa relacionado
'Supervivientes 2026' sigue poco a poco engrosando su lista de concursantes. El goteo diario va completando el listado para que la audiencia vaya conociendo quiénes son los rostros, más o menos famosos, que se someterán a la que puede que sea la mayor aventura de sus vidas. Después de Marisa Jara e Ingrid Betancor, el siguiente nombre procede de otro reality fetiche para Cuarzo.
Aratz Lakuntza se convierte en el duodécimo concursante de 'Supervivientes 2026'. Aunque su nombre sea desconocido para gran parte de la audiencia, los más fanáticos de los realities de supervivencia lo recordarán por haber participado en 'El conquistador del fin del mundo' en 2025. No es el primer concursante que sale de este formato, pues le preceden Anita Williams y Montoya y, antes, Gorka Ibarguren.
"Hace poco participé en un reality de supervivencia en el que se me quedó una espina clavada, por lo que cojo esta nueva aventura con muchísima ilusión y, sobre todo, para demostrarme a mí mismo hasta dónde puedo llegar", expresa el concursante en el vídeo que ha grabado para confirmar su fichaje por 'Supervivientes 2026'.
El resto de concursantes
Con el fichaje de Aratz Lakuntza ya son tres los hombres que han sido confirmados como concursantes de 'Supervivientes 2026': Alberto Ávila, Gerard Arias y él. Los otros nueve nombres proceden de mujeres que competirán en Honduras para hacerse con el premio: Gabriela Guillén, Claudia Chacón, Alex de la Croix, Paola Olmedo, Alba Paul, Maica Benedicto, Ivonne Reyes, Marisa Jara e Ingrid Betancor.