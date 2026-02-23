Ion Aramendi sustituye a Carlos Sobera como presentador de 'Supervivientes: Tierra de nadie'

Por Fernando S. Palenzuela | |

'Supervivientes 2026' está a punto de aterrizar en Telecinco. La nueva edición del reality más extremo con famosos se renueva este año con el fichaje de María Lamela, quien conducirá desde Honduras las galas en sustitución de Laura Madrueño. Pero este no es el único cambio en el equipo de presentadores, pues Mediaset ha anunciado el fichaje de Ion Aramendi.

Según ha revelado el grupo de comunicación, Carlos Sobera se cae de la lista de presentadores de 'Supervivientes', puesto que llevaba siete años ocupando en 'Tierra de nadie', es decir, desde la edición de 2019. En su lugar, el reality producido por Cuarzo le da la bienvenida a Ion Aramendi, que conoce bien el formato, pues condujo 'Supervivientes: Conexión Honduras' en 2022 y 2023.

Ion Aramendi sustituye a Carlos Sobera al frente de 'Supervivientes: Tierra de nadie'

En la actualidad, Ion Aramendi es el segundo presentador de 'GH Dúo 4', donde une fuerzas con Jorge Javier Vázquez. Mientras que este se encarga de las galas principales de los jueves y de los especiales puntuales de los martes, el vasco lidera 'GH Dúo: Cuentas pendientes'. De este modo, sale de la noche de los domingos, que seguirán siendo de Sandra Barneda con 'Conexión Honduras', para analizar la última hora de lo que ocurre en Honduras en 'Supervivientes: Tierra de nadie'.

Ion Aramendi durante su etapa de presentador de 'Supervivientes: Conexión Honduras'

Carlos Sobera, pluriempleado en Mediaset

Aunque en aquel momento no lo sabíamos, Aramendi tuvo su primer acercamiento con 'Supervivientes' en la séptima gala de 'GH Dúo: Cuentas pendientes'. En ella,, tal y como adelantamos en exclusiva en FormulaTV hace unos días.

Pese a que esta es la primera edición desde 2019 en la que Carlos Sobera no forma parte de 'Supervivientes', lo cierto es que su baja resulta un hecho lógico. El vizcaíno mantiene su tira diaria de 'First Dates', que recientemente ha pasado de Cuatro a Telecinco, pero también es el conductor de 'El precio justo', que se emite de lunes a domingo en la sobremesa de Telecinco. En suma, próximamente se estrenará 'Los 200: Uno contra la masa', un concurso para prime time que también estará presentado por Sobera.