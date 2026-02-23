Ion Aramendi sustituye a Carlos Sobera como presentador de 'Supervivientes: Tierra de nadie'

'Supervivientes 2026' está a punto de aterrizar en Telecinco. La nueva edición del reality más extremo con famosos se renueva este año con el fichaje de María Lamela, quien conducirá desde Honduras las galas en sustitución de Laura Madrueño. Pero este no es el único cambio en el equipo de presentadores, pues Mediaset ha anunciado el fichaje de Ion Aramendi.
Según ha revelado el grupo de comunicación, Carlos Sobera se cae de la lista de presentadores de 'Supervivientes', puesto que llevaba siete años ocupando en 'Tierra de nadie', es decir, desde la edición de 2019. En su lugar, el reality producido por Cuarzo le da la bienvenida a Ion Aramendi, que conoce bien el formato, pues condujo 'Supervivientes: Conexión Honduras' en 2022 y 2023.
- Tony Grox y Lucycalys, ganadores del Benidorm Fest 2026: "Vamos a tener custodia compartida con los premios"
- Asha, ganadora del Premio Spotify del Benidorm Fest 2026: "No tenía ninguna expectativa de ganar ni ser top 3"
- Jéssica Goicoechea: "'El desafío' me ha parecido muy buena manera para iniciarme en televisión"
- Mariano Peña: "He venido a 'Top Chef' para poder poner los postres en el menú del día del Bar Reinols"
- Jurado de 'Decomasters': "Disgustos no nos han dado los concursantes, pero sí momentos de risas y de llantos"
- Blanca Romero ('Pura Sangre'): "Parece que cuando pasan los años ya vas estando más olvidada"
En la actualidad, Ion Aramendi es el segundo presentador de 'GH Dúo 4', donde une fuerzas con Jorge Javier Vázquez. Mientras que este se encarga de las galas principales de los jueves y de los especiales puntuales de los martes, el vasco lidera 'GH Dúo: Cuentas pendientes'. De este modo, sale de la noche de los domingos, que seguirán siendo de Sandra Barneda con 'Conexión Honduras', para analizar la última hora de lo que ocurre en Honduras en 'Supervivientes: Tierra de nadie'.
Gerard Arias para proclamarlo concursante de 'Supervivientes', tal y como adelantamos en exclusiva en FormulaTV hace unos días.
Carlos Sobera, pluriempleado en Mediaset
Pese a que esta es la primera edición desde 2019 en la que Carlos Sobera no forma parte de 'Supervivientes', lo cierto es que su baja resulta un hecho lógico. El vizcaíno mantiene su tira diaria de 'First Dates', que recientemente ha pasado de Cuatro a Telecinco, pero también es el conductor de 'El precio justo', que se emite de lunes a domingo en la sobremesa de Telecinco. En suma, próximamente se estrenará 'Los 200: Uno contra la masa', un concurso para prime time que también estará presentado por Sobera.