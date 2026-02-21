Por Fernando S. Palenzuela |

Mediaset España va poco a poco engrosando su lista de concursantes para 'Supervivientes 2026'. Con el inicio de la recta final de 'GH Dúo', donde tan solo quedan ya seis concursantes, todo apunta a que el reality de supervivencia llegará a principios de marzo. Por eso, la cadena está ya cebando la nueva edición con algunos de los nombres de sus protagonistas.

El pasado jueves 19 de febrero, 'GH Dúo' fue el escenario para comunicar el séptimo nombre confirmado. Poco después de que María Lamela entrara al plató para ser introducida a la audiencia como la nueva presentadora desde Honduras en lugar de Laura Madrueño, Jorge Javier Vázquez abría una caja en la que se encontraba otra concursante: Maica Benedicto.

Maica Benedicto junto a Jorge Javier Vázquez al confirmarse su participación en 'Supervivientes 2026'

La murciana se convierte así en concursante de 'Supervivientes 2026' poco más de un año después de adentrarse en el mundo de los realities con su participación en 'Gran Hermano 19', donde fue una de las claras protagonistas. Además, a los pocos meses fichó por 'GH Dúo 3', lugar en el que alcanzó la segunda posición, tan solo superada por Marieta Díaz.

El octavo rostro de 'Supervivientes'

Ivonne Reyes en su vídeo de confirmación como concursante de 'Supervivientes 2026'

'Supervivientes' está apostando por dar los nombres de su casting femenino, ya que a excepción de Alberto Ávila , y Gerard Arias confirmado por FormulaTV, todo han sido mujeres., tal y como revelaron en ' ¡De viernes! '. La actriz y presentadora cuenta con un amplio bagaje televisivo, pero no con tanta experiencia en los reality shows.

Ivonne Reyes participó en 2017 en 'GH VIP', donde fue la octava expulsada. En esta ocasión, se suma al reto de sobrevivir en los Cayos Cochinos en condiciones adversas junto a nombres como Gabriela Guillén, Claudia Chacón, Alex de la Croix, Paola Olmedo y Alba Paul, además de los ya mencionados. Su hijo, Alejandro Reyes, tiene experiencia en este reality, dado que formó parte de la edición de 2020, en la que fue el segundo expulsado.