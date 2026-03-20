Programa relacionado
Supervivientes
2000 - Act
España
Realities
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Los concursantes de 'Supervivientes 2026' se despidieron de Marisa Jara, que fue la segunda expulsada de la edición. Pese a que su marcha no es definitiva, pues está destinada en Playa Destierro y ha activado el protocolo de abandono, la rueda tiene que continuar en los Cayos Cochinos. En primer lugar, se disputó la prueba de líder, donde Alberto Ávila en Playa Victoria y Aratz Lakuntza en Playa Derrota se alzaron con el collar.
De vuelta a la palapa, los supervivientes fueron pasando por el altar de la nominación para dar sus puntos. En Playa Derrota no tenían las cosas muy claras, y es que se produjo un triple empate. Alba Paul y Jaime Astrain nominaron a Claudia Chacón, mientras que esta y Maica Benedicto se decantaron por Jaime. Gabriela Guillén recibió otros dos puntos de Ingrid Betancor y José Manuel Soto. Por su parte, Gabriela eligió a Ingrid.
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Con esto, Aratz debía elegir entre Claudia, Jaime y Gabriela para desempatar. El vasco decidió que la nominada del grupo debía ser Gabriela Guillén, por lo que esta era la primera en subir a la palestra. No obstante, todavía le quedaba su poder de nominación como líder. Bajo este cargo decidía que Claudia volviera a estar nominada una semana más.
Así quedó en Playa Victoria
Gerard Arias, Almudena Porras y Teresa Seco optaron por Toni Elías como el que debía marcharse. En cambio, Ivonne Reyes, Paola Olmedo, Alvar Seguí y el propio Toni escogieron a Almudena.
En esta ocasión, Alberto no tenía que desempatar, pues con cuatro puntos Almudena era la elegida para subir una semana más a la lista. Sin embargo, el líder tenía que elegir a una persona para que se jugara su permanencia y este era Toni Elías, que repetía una semana más. "A Toni porque es con el que menos estoy hablando", explicaba el atleta. Por tanto, Claudia, Gabriela, Toni y Almudena se enfrentan a la expulsión en la cuarta gala.