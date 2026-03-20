Por Fernando S. Palenzuela |

Los concursantes de 'Supervivientes 2026' se despidieron de Marisa Jara, que fue la segunda expulsada de la edición. Pese a que su marcha no es definitiva, pues está destinada en Playa Destierro y ha activado el protocolo de abandono, la rueda tiene que continuar en los Cayos Cochinos. En primer lugar, se disputó la prueba de líder, donde Alberto Ávila en Playa Victoria y Aratz Lakuntza en Playa Derrota se alzaron con el collar.

De vuelta a la palapa, los supervivientes fueron pasando por el altar de la nominación para dar sus puntos. En Playa Derrota no tenían las cosas muy claras, y es que se produjo un triple empate. Alba Paul y Jaime Astrain nominaron a Claudia Chacón, mientras que esta y Maica Benedicto se decantaron por Jaime. Gabriela Guillén recibió otros dos puntos de Ingrid Betancor y José Manuel Soto. Por su parte, Gabriela eligió a Ingrid.

Aratz Lakuntza desempata el nominado del grupo Derrota y elige a Claudia como su nominada en 'Supervivientes 2026'

Con esto, Aratz debía elegir entre Claudia, Jaime y Gabriela para desempatar. El vasco decidió que la nominada del grupo debía ser Gabriela Guillén, por lo que esta era la primera en subir a la palestra. No obstante, todavía le quedaba su poder de nominación como líder. Bajo este cargo decidía que Claudia volviera a estar nominada una semana más.

Así quedó en Playa Victoria

Las nominaciones de Playa Victoria en 'Supervivientes 2026'

En esta ocasión, Alberto no tenía que desempatar, pues con cuatro puntos Almudena era la elegida para subir una semana más a la lista. Sin embargo, el líder tenía que elegir a una persona para que se jugara su permanencia y este era Toni Elías, que repetía una semana más. "A Toni porque es con el que menos estoy hablando", explicaba el atleta. Por tanto, Claudia, Gabriela, Toni y Almudena se enfrentan a la expulsión en la cuarta gala.