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TRES REPETIDORES

'Supervivientes 2026': Gabriela Guillén, Claudia, Almudena y Toni Elías, nominados de la gala 3

Aratz Lakuntza tuvo que desempatar el nominado de grupo de Playa Derrota entre tres nombres.

'Supervivientes 2026': Gabriela Guillén, Claudia, Almudena y Toni Elías, nominados de la gala 3
©Mediaset España
Por Fernando S. PalenzuelaPublicado: Viernes 20 Marzo 2026 13:41 (hace 9 horas)

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Posados en bañador de los concursantes de 'Supervivientes 2026' 19 fotos

Posado en bañador de Aratz Lakuntza, concursante de 'Supervivientes 2026' Posado en bañador de Alberto Ávila, concursante de 'Supervivientes 2026' Posado en bikini de Gabriela Guillén, concursante de 'Supervivientes 2026' Posado en bikini de Teresa Seco, concursante de 'Supervivientes 2026' Posado en bikini de Claudia Chacón, concursante de 'Supervivientes 2026' Posado en bikini de Ingrid Betancor, concursante de 'Supervivientes 2026' Posado en bañador de Toni Elías, concursante de 'Supervivientes 2026' Posado en bañador de Gerard Arias, concursante de 'Supervivientes 2026' Posado en bikini de Paola Olmedo, concursante de 'Supervivientes 2026' Posado en bañador de Alvar Seguí de la Quadra-Salcedo, concursante de 'Supervivientes 2026' Posado en bañador de Álex Ghita, concursante de 'Supervivientes 2026' Posado en bikini de Maica Benedicto, concursante de 'Supervivientes 2026' Posado en bikini de Alba Paul, concursante de 'Supervivientes 2026' Posado en bañador de José Manuel Soto, concursante de 'Supervivientes 2026' Posado en bañador de Jaime Astrain, concursante de 'Supervivientes 2026' Posado en bikini de Álex de la Croix, concursante de 'Supervivientes 2026' Posado de Marisa Jara en bañador como concursante de 'Supervivientes 2026' Posado en bañador de Ivonne Reyes, concursante de 'Supervivientes 2026' Posado de todos los concursantes de 'Supervivientes 2026' en bañador

Los concursantes de 'Supervivientes 2026' se despidieron de Marisa Jara, que fue la segunda expulsada de la edición. Pese a que su marcha no es definitiva, pues está destinada en Playa Destierro y ha activado el protocolo de abandono, la rueda tiene que continuar en los Cayos Cochinos. En primer lugar, se disputó la prueba de líder, donde Alberto Ávila en Playa Victoria y Aratz Lakuntza en Playa Derrota se alzaron con el collar.

De vuelta a la palapa, los supervivientes fueron pasando por el altar de la nominación para dar sus puntos. En Playa Derrota no tenían las cosas muy claras, y es que se produjo un triple empate. Alba Paul y Jaime Astrain nominaron a Claudia Chacón, mientras que esta y Maica Benedicto se decantaron por Jaime. Gabriela Guillén recibió otros dos puntos de Ingrid Betancor y José Manuel Soto. Por su parte, Gabriela eligió a Ingrid.

Aratz Lakuntza desempata el nominado del grupo Derrota y elige a Claudia como su nominada en &#39;Supervivientes 2026&#39;
Aratz Lakuntza desempata el nominado del grupo Derrota y elige a Claudia como su nominada en 'Supervivientes 2026'
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Con esto, Aratz debía elegir entre Claudia, Jaime y Gabriela para desempatar. El vasco decidió que la nominada del grupo debía ser Gabriela Guillén, por lo que esta era la primera en subir a la palestra. No obstante, todavía le quedaba su poder de nominación como líder. Bajo este cargo decidía que Claudia volviera a estar nominada una semana más.

Así quedó en Playa Victoria

El equipo de Playa Victoria se sometió a la ronda de nominaciones, aunque en este equipo tenían las ideas más claras. La playa estaba dividida entre dos nombres y, por un lado, Gerard Arias, Almudena Porras y Teresa Seco optaron por Toni Elías como el que debía marcharse. En cambio, Ivonne Reyes, Paola Olmedo, Alvar Seguí y el propio Toni escogieron a Almudena.

Las nominaciones de Playa Victoria en &#39;Supervivientes 2026&#39;
Las nominaciones de Playa Victoria en 'Supervivientes 2026'

En esta ocasión, Alberto no tenía que desempatar, pues con cuatro puntos Almudena era la elegida para subir una semana más a la lista. Sin embargo, el líder tenía que elegir a una persona para que se jugara su permanencia y este era Toni Elías, que repetía una semana más. "A Toni porque es con el que menos estoy hablando", explicaba el atleta. Por tanto, Claudia, Gabriela, Toni y Almudena se enfrentan a la expulsión en la cuarta gala.

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