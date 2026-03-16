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Álex Ghita abandona 'Supervivientes 2026' ante el desacuerdo de Sandra Barneda

El ex de Adara Molinero aseguró que no se había preparado mentalmente para el tema de la comida.

Álex Ghita abandona 'Supervivientes 2026' ante el desacuerdo de Sandra Barneda
©Mediaset España
Por Adrián López CarcelénPublicado: Lunes 16 Marzo 2026 11:31 (hace 13 horas)

Posados en bañador de los concursantes de 'Supervivientes 2026' 19 fotos

Posado en bañador de Aratz Lakuntza, concursante de 'Supervivientes 2026' Posado en bañador de Alberto Ávila, concursante de 'Supervivientes 2026' Posado en bikini de Gabriela Guillén, concursante de 'Supervivientes 2026' Posado en bikini de Teresa Seco, concursante de 'Supervivientes 2026' Posado en bikini de Claudia Chacón, concursante de 'Supervivientes 2026' Posado en bikini de Ingrid Betancor, concursante de 'Supervivientes 2026' Posado en bañador de Toni Elías, concursante de 'Supervivientes 2026' Posado en bañador de Gerard Arias, concursante de 'Supervivientes 2026' Posado en bikini de Paola Olmedo, concursante de 'Supervivientes 2026' Posado en bañador de Alvar Seguí de la Quadra-Salcedo, concursante de 'Supervivientes 2026' Posado en bañador de Álex Ghita, concursante de 'Supervivientes 2026' Posado en bikini de Maica Benedicto, concursante de 'Supervivientes 2026' Posado en bikini de Alba Paul, concursante de 'Supervivientes 2026' Posado en bañador de José Manuel Soto, concursante de 'Supervivientes 2026' Posado en bañador de Jaime Astrain, concursante de 'Supervivientes 2026' Posado en bikini de Álex de la Croix, concursante de 'Supervivientes 2026' Posado de Marisa Jara en bañador como concursante de 'Supervivientes 2026' Posado en bañador de Ivonne Reyes, concursante de 'Supervivientes 2026' Posado de todos los concursantes de 'Supervivientes 2026' en bañador

La segunda entrega de 'Supervivientes: Conexión Honduras' arrancó con Álex Ghita en la Cabaña Presidencial tras haber activado el protocolo de abandono el pasado jueves 12 de marzo. Después de ser el primer expulsado por la audiencia, el ex de Adara Molinero decidía poner fin a su experiencia en 'Supervivientes' y volver a España tras diez días en Honduras.

Durante la noche del domingo 15 de marzo, Sandra Barneda conectó en varias ocasiones con el concursante para tratar de ayudarle a tomar una decisión. En torno a la una de la madrugada llegó la conexión definitiva: "Tu corazón está dividido esta noche", le dijo Sandra Barneda. "Tú eres un luchador, eres alguien que, a veces, tiene arrebatos pasionales y de la emoción y luego, si se deja guiar por esas emociones, se puede arrepentir. Yo quiero que tu mente se concentre en lo que es para ti 'Supervivientes'", apuntó la presentadora.

Sandra Barneda conectó en varias ocasiones con Álex Ghita durante &#39;Supervivientes: Conexión Honduras&#39;
Sandra Barneda conectó en varias ocasiones con Álex Ghita durante 'Supervivientes: Conexión Honduras'
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"Sé que es una decisión muy difícil, porque a veces ocurre que crees que no puedes más. Pero necesito preguntártelo ya. Álex Ghita, ¿quieres abandonar 'Supervivientes 2026'?", prosiguió Sandra Barneda. La respuesta del concursante no dejó lugar a dudas: "Será un sueño roto, pero tengo que decir que abandono esta aventura. Abandono 'Supervivientes'". Ante las reacciones de sorpresa en plató, Álex Ghita trató de explicar el motivo que le ha llevado a tomar esta dura decisión: "Abandono porque no llegué completamente preparado a nivel mental con el tema de la comida y creo que tendría que haber trabajado meses antes este tema".

La opinión de Sandra Barneda sobre los abandonos

Antes de que Álex Ghita tomase la decisión definitiva, los colaboradores de 'Supervivientes: Conexión Honduras' tuvieron la oportunidad de dar su opinión sobre el protocolo de abandono del concursante. Ante la división de pareceres, Sandra Barneda tomó la palabra para dirigirse a la audiencia: "No nos gustan los abandonos. Nos gusta que vosotros digáis quién se salva y quién se va. Por eso es el reality más duro".

Sandra Barneda expresó su opinión sobre los abandonos en &#39;Supervivientes 2026&#39;
Sandra Barneda expresó su opinión sobre los abandonos en 'Supervivientes 2026'

Asimismo, la presentadora trató de zanjar el debate y lanzó un "aviso a navegantes": "'Yo quiero ir a concursar a 'Supervivientes', yo quiero, yo quiero'. Te llaman, negocias, pruebas médicas y todo el protocolo. Y luego a la semana quieres abandonar. No se puede hacer", dijo Sandra Barneda, arrancando el aplauso del público del plató.

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