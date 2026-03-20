Por Adrián López Carcelén |

En los últimos días, un fuerte temporal se ha instalado en los Cayos Cochinos. 'Supervivientes' demostró durante la gala del jueves 19 de marzo que es uno de los realities más extremos de la televisión. A lo largo de la noche, dos concursantes anunciaron su voluntad de abandonar la aventura y poner fin a su experiencia en Honduras tras las intensas lluvias que han sufrido en los últimos días.

La primera de ellas fue Alex de la Croix. La superviviente ya auguró sus intenciones durante una prueba de localización en la que prefirió no participar: "No me encuentro bien". Una vez en la palapa, la concursante fue clara y desveló su situación: "Esta última semana estoy pasando unos días fatídicos, con crisis de ansiedad muy gordas y con ataques de pánico (...). No me imaginaba que yo fuera a llegar a decir esto nunca, porque yo soy una persona luchadora y que me enfrento a las cosas y me gusta empezar y acabar las cosas. Pero, de corazón te lo digo, Jorge, quiero abandonar. A mí esta experiencia me ha superado".

Alejandra de la Croix decidió no jugar en la prueba de localización de 'Supervivientes'

La superviviente siguió explicando los motivos que le han llevado a tomar la decisión: "Me he dado cuenta de que el propósito que tenía lo he perdido (...). Me he dado cuenta de que no es el momento de estar aquí, no puedo seguir con la experiencia". A lo largo de la noche, Jorge Javier Vázquez preguntó en varias ocasiones a Alejandra cómo llevaba su decisión. Además, la concursante pudo hablar con su prima Saray, que trató de mandarle un mensaje de ánimo y apoyo.

Marisa Jara también activa el protocolo de abandono

Minutos antes de finalizar la gala, Alejandra desveló cómo se encontraba: ". No sé si esto lo puedo pedir, pero lo estoy pasando francamente mal", dijo Alejandra, que se comprometió a tomar una decisión durante la próxima entrega de ' Supervivientes: Conexión Honduras '.

"Los espectadores de 'Supervivientes' han decidido que la concursante salvada sea... Claudia". Así anunciaba Jorge Javier Vázquez la decisión de la audiencia y, por tanto, la expulsión de Marisa Jara. La modelo se despidió de todos sus compañeros de Playa Derrota excepto de uno. "Me ha llamado la atención que te has despedido de todo el mundo menos de Jaime", le decía el presentador a la concursante. "Lo he mirado para despedirme, pero él no me miraba", se defendió Jara.

Marisa Jara fue la expulsada de la noche en 'Supervivientes'

Tras abandonar la palapa, la modelo se dirigió hasta Playa Destino, donde se encontró con Borja Silva y Darío Linero. Antes incluso de poner un pie en la playa la concursante ya vaticinaba el futuro inmediato. "Yo veo otra isla, pero yo no me voy a bajar de la barca", anunció Marisa Jara. Finalmente, y segundos antes de terminar la gala, Jorge Javier Vázquez desveló a la audiencia una noticia de última hora: "Marisa Jara ha activado el protocolo de abandono. El domingo sabremos qué pasa con ella".