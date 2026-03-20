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Audiencias 'Supervivientes' lidera pero baja, recortando distancias con 'Perdiendo el juicio'

EN LA CUERDA FLOJA

Alejandra de la Croix y Marisa Jara amenazan con abandonar 'Supervivientes' en medio de un fuerte temporal

La exmodelo llegó a Playa Destino después de que la audiencia decidiera salvar a Claudia Chacón.

Alejandra de la Croix y Marisa Jara amenazan con abandonar 'Supervivientes' en medio de un fuerte temporal
©Mediaset España
Por Adrián López CarcelénPublicado: Viernes 20 Marzo 2026 11:55 (hace 11 horas)

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Posados en bañador de los concursantes de 'Supervivientes 2026' 19 fotos

Posado en bañador de Aratz Lakuntza, concursante de 'Supervivientes 2026' Posado en bañador de Alberto Ávila, concursante de 'Supervivientes 2026' Posado en bikini de Gabriela Guillén, concursante de 'Supervivientes 2026' Posado en bikini de Teresa Seco, concursante de 'Supervivientes 2026' Posado en bikini de Claudia Chacón, concursante de 'Supervivientes 2026' Posado en bikini de Ingrid Betancor, concursante de 'Supervivientes 2026' Posado en bañador de Toni Elías, concursante de 'Supervivientes 2026' Posado en bañador de Gerard Arias, concursante de 'Supervivientes 2026' Posado en bikini de Paola Olmedo, concursante de 'Supervivientes 2026' Posado en bañador de Alvar Seguí de la Quadra-Salcedo, concursante de 'Supervivientes 2026' Posado en bañador de Álex Ghita, concursante de 'Supervivientes 2026' Posado en bikini de Maica Benedicto, concursante de 'Supervivientes 2026' Posado en bikini de Alba Paul, concursante de 'Supervivientes 2026' Posado en bañador de José Manuel Soto, concursante de 'Supervivientes 2026' Posado en bañador de Jaime Astrain, concursante de 'Supervivientes 2026' Posado en bikini de Álex de la Croix, concursante de 'Supervivientes 2026' Posado de Marisa Jara en bañador como concursante de 'Supervivientes 2026' Posado en bañador de Ivonne Reyes, concursante de 'Supervivientes 2026' Posado de todos los concursantes de 'Supervivientes 2026' en bañador

En los últimos días, un fuerte temporal se ha instalado en los Cayos Cochinos. 'Supervivientes' demostró durante la gala del jueves 19 de marzo que es uno de los realities más extremos de la televisión. A lo largo de la noche, dos concursantes anunciaron su voluntad de abandonar la aventura y poner fin a su experiencia en Honduras tras las intensas lluvias que han sufrido en los últimos días.

La primera de ellas fue Alex de la Croix. La superviviente ya auguró sus intenciones durante una prueba de localización en la que prefirió no participar: "No me encuentro bien". Una vez en la palapa, la concursante fue clara y desveló su situación: "Esta última semana estoy pasando unos días fatídicos, con crisis de ansiedad muy gordas y con ataques de pánico (...). No me imaginaba que yo fuera a llegar a decir esto nunca, porque yo soy una persona luchadora y que me enfrento a las cosas y me gusta empezar y acabar las cosas. Pero, de corazón te lo digo, Jorge, quiero abandonar. A mí esta experiencia me ha superado".

Alejandra de la Croix decidió no jugar en la prueba de localización de &#39;Supervivientes&#39;
Alejandra de la Croix decidió no jugar en la prueba de localización de 'Supervivientes'
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La superviviente siguió explicando los motivos que le han llevado a tomar la decisión: "Me he dado cuenta de que el propósito que tenía lo he perdido (...). Me he dado cuenta de que no es el momento de estar aquí, no puedo seguir con la experiencia". A lo largo de la noche, Jorge Javier Vázquez preguntó en varias ocasiones a Alejandra cómo llevaba su decisión. Además, la concursante pudo hablar con su prima Saray, que trató de mandarle un mensaje de ánimo y apoyo.

Minutos antes de finalizar la gala, Alejandra desveló cómo se encontraba: "Yo quiero salir de la playa y si pudiera pensármelo un día o dos días más, porque es una decisión muy complicada. No sé si esto lo puedo pedir, pero lo estoy pasando francamente mal", dijo Alejandra, que se comprometió a tomar una decisión durante la próxima entrega de 'Supervivientes: Conexión Honduras'.

Marisa Jara también activa el protocolo de abandono

"Los espectadores de 'Supervivientes' han decidido que la concursante salvada sea... Claudia". Así anunciaba Jorge Javier Vázquez la decisión de la audiencia y, por tanto, la expulsión de Marisa Jara. La modelo se despidió de todos sus compañeros de Playa Derrota excepto de uno. "Me ha llamado la atención que te has despedido de todo el mundo menos de Jaime", le decía el presentador a la concursante. "Lo he mirado para despedirme, pero él no me miraba", se defendió Jara.

Marisa Jara fue la expulsada de la noche en &#39;Supervivientes&#39;
Marisa Jara fue la expulsada de la noche en 'Supervivientes'

Tras abandonar la palapa, la modelo se dirigió hasta Playa Destino, donde se encontró con Borja Silva y Darío Linero. Antes incluso de poner un pie en la playa la concursante ya vaticinaba el futuro inmediato. "Yo veo otra isla, pero yo no me voy a bajar de la barca", anunció Marisa Jara. Finalmente, y segundos antes de terminar la gala, Jorge Javier Vázquez desveló a la audiencia una noticia de última hora: "Marisa Jara ha activado el protocolo de abandono. El domingo sabremos qué pasa con ella".

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