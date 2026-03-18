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Y UNA SALVACIÓN

Preocupación en 'Supervivientes 2026': Gabriela Guillén se desmaya tras varios días sin ir al baño

En la segunda entrega de 'Supervivientes: Tierra de nadie' se salvó a Almudena Porras de la nominación.

Preocupación en 'Supervivientes 2026': Gabriela Guillén se desmaya tras varios días sin ir al baño
©Mediaset España
Por Adrián López CarcelénPublicado: Miércoles 18 Marzo 2026 10:52 (hace 6 horas)

Posados en bañador de los concursantes de 'Supervivientes 2026' 19 fotos

Posado en bañador de Aratz Lakuntza, concursante de 'Supervivientes 2026' Posado en bañador de Alberto Ávila, concursante de 'Supervivientes 2026' Posado en bikini de Gabriela Guillén, concursante de 'Supervivientes 2026' Posado en bikini de Teresa Seco, concursante de 'Supervivientes 2026' Posado en bikini de Claudia Chacón, concursante de 'Supervivientes 2026' Posado en bikini de Ingrid Betancor, concursante de 'Supervivientes 2026' Posado en bañador de Toni Elías, concursante de 'Supervivientes 2026' Posado en bañador de Gerard Arias, concursante de 'Supervivientes 2026' Posado en bikini de Paola Olmedo, concursante de 'Supervivientes 2026' Posado en bañador de Alvar Seguí de la Quadra-Salcedo, concursante de 'Supervivientes 2026' Posado en bañador de Álex Ghita, concursante de 'Supervivientes 2026' Posado en bikini de Maica Benedicto, concursante de 'Supervivientes 2026' Posado en bikini de Alba Paul, concursante de 'Supervivientes 2026' Posado en bañador de José Manuel Soto, concursante de 'Supervivientes 2026' Posado en bañador de Jaime Astrain, concursante de 'Supervivientes 2026' Posado en bikini de Álex de la Croix, concursante de 'Supervivientes 2026' Posado de Marisa Jara en bañador como concursante de 'Supervivientes 2026' Posado en bañador de Ivonne Reyes, concursante de 'Supervivientes 2026' Posado de todos los concursantes de 'Supervivientes 2026' en bañador

'Supervivientes' demuestra cada día que es el reality más duro de la televisión. El hambre, la climatología o las picaduras de insectos empiezan a hacer mella en los concursantes tras doce días de concurso. Así lo anunciaba María Lamela el martes 17 de marzo en la segunda gala de 'Supervivientes: Tierra de nadie': "Gabriela Guillén, hace solo unos minutos, ha vivido esto". La presentadora daba paso a un vídeo donde se veía a la expareja de Bertín Osborne visiblemente afectada.

"Es que tengo ganas de vomitar todo el rato. Ay. ¡No puedo más! Me voy a desmayar", decía la concursante. El resto de los compañeros de Playa Derrota trataban de ayudar a la superviviente mientras llamaban al doctor. "Me tiemblan las piernas. Me quiero ir a mi puta casa (...) No me quejo, pero ya he llegado a un límite", se quejaba Gabriela Guillén, que llegó incluso a perder el conocimiento tras estar varios días sin poder ir al baño.

Gabriela Guillén se recuperó tras su desmayo en &#39;Supervivientes: Tierra de nadie&#39;
Gabriela Guillén se recuperó tras su desmayo en 'Supervivientes: Tierra de nadie'
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Una vez comenzada la gala, la concursante desveló su estado de salud. "Ya estoy bastante mejor. Quiero decirle a mi familia que no se preocupe, por favor. Estuve bastante mal. Van pasando los días y vamos notando muchas cosas ya (...) Pero ya estoy bastante mejor, estoy preparada para el juego. Así que, por favor, que mi familia no se preocupe, que estoy bien. Aquí tenemos un equipo estupendo que han estado pendientes y mis compañeros también", expresó la superviviente.

Una ceremonia de salvación por todo lo alto

Marisa Jara, Claudia Chacón, Toni Elías y Almudena Porras, los cuatro nominados de la semana, se enfrentaron en una ceremonia de salvación realizada sobre una estructura de cinco metros que provocó el vértigo de Marisa Jara. María Lamela fue desvelando los nombres de los concursantes que seguían nominados. El duelo final quedó entre Almudena y Toni Elías. Finalmente, la presentadora anunció que el piloto de MotoGP continuaba en la palestra.

Almudena Porras se convirtió en la salvada de la semana en &#39;Supervivientes: Tierra de nadie&#39;
Almudena Porras se convirtió en la salvada de la semana en 'Supervivientes: Tierra de nadie'

Almudena Porras se salvó de la nominación. Sin embargo, la exparticipante de 'La isla de las tentaciones' parece no estar a gusto en su equipo. "Siento que este no es mi sitio. Yo soy una persona muy tímida, no soy muy sociable, me cuesta mucho", expresó la superviviente. Porras confesaba entonces que ninguno de sus compañeros le habían dado la enhorabuena tras salvarse de la nominación: "Me salvo y quería que mis compañeros me dieran la enhorabuena, y ninguna persona me lo ha dicho. No os habéis alegrado".

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