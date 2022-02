Una semana después de que los medios se hicieran eco de la supuesta herencia que Alba Santana habría recibido de sus padres, la colaboradora Mila Ximénez y el tenista Manolo Santana, la hija de la antigua pareja decidió intervenir a través de una llamada en 'Sálvame' la tarde del miércoles 23 de febrero, con el fin no solo de desmentir dicha información sobre ella, sino también para lanzar una sincera petición a los medios de comunicación, con la voz rota, ante una atento Jorge Javier Vázquez.

Jorge Javier Vázquez charla con Alba Santana en 'Sálvame'

"No estoy bien, por eso os agradezco que me dejéis entrar hoy y espero que, después de hablar con vosotros, pueda estar un poco mejor", confesaba Santana, al arrancar su intervención. La inesperada invitada hizo referencia a su presencia en la prensa desde que nació, por ser hija de sus padres, razón por la que siempre "he intentado ser amable y tener buena relación con la prensa". Tras el fallecimiento tanto de su madre como de su padre, Santana contó que "intento hablar con la prensa amablemente" con la idea de que "igual la gente me dejaría vivir tranquila, pero en las últimas semanas ha venido prensa aquí a Holanda que ha intentado seguirme, saber dónde vivo y me crea mucha ansiedad". Aunque decidió dejarlo pasar, la publicación de Lecturas sobre su supuesta herencia terminó por superarla, sobre todo tratándose de "un medio amigo, para el que trabajaba mi madre, que tenía mi número de teléfono para haberme llamado y contrastado". "Ni es verdad que mi padre me desherede, ni es verdad que mi madre me deje esa cantidad de dinero", aclaró Santana, quien después recalcó que "no es la noticia en sí. Es, simplemente, que tengo la impresión de que la semana que viene puede ser otra cosa".

"Quiero decir aquí públicamente, en un medio donde no voy a cobrar nada, que no tengo ninguna intención de hacer ninguna declaración. Simplemente, quiero intentar seguir con mi vida, estar bien para mis hijos, para mi marido, para mis padres, que sé que quieren verme bien aunque ya no estén aquí", declaró la hija de Ximénez. "Tengo la sensación de que me ha ido de las manos y no sé cómo gestionarlo, y me gustaría pediros que me ayudéis en esto, que por favor se me deje un poquito en paz para pasar este duelo dentro de la intimidad que me gustaría conservar", solicitó entonces Santana. La hija de la colaboradora de 'Sálvame' confesó que, a pesar de la información publicada, "no quiero emprender ninguna medida legal, les he pedido solo que se retracten", aunque reconoció que "no me esperaba esto de ellos", al igual que "tampoco me gustó que dijeran que mi padre no me había dejado nada". "Me gustaría que se me dejase un tiempo con un poquito de intimidad para poder gestionar la tristeza más grande, que es la de perder a mis dos padres en tan poco tiempo", insistió la hija de Ximénez, ahora mismo "en un momento de mi vida que, aunque quiero atender bien a la prensa, no tengo la capacidad".

"Ahora mismo no tengo fuerzas"

Kiko Hernández, emocionado con las palabras de la hija de Mila Ximénez en 'Sálvame'

La invitada también apuntó a lo "íntimo" que le parecía el asunto de la herencia, motivo por el "que me duele que se especule, como si el hecho de que mi padre no me dejara nada significase que no me hubiese querido". La hija de Ximénez subrayó que "los he querido muchísimo a los dos, los echo de menos a los dos", para después añadir que "con mi padre tenía mucho menos relación en los últimos años y es distinto, pero con mi madre tenía una relación muy estrecha y el vacío es enorme". "Cuando se fue, es verdad que lo único bueno era que sabía que no la vería sufrir, pero luego queda el cómo gestionar el día a día sin ella, que es lo que estoy intentando hacer ahora", compartió la hija de Ximénez. "Una de las cosas por las que Mila se fue tranquila era porque sabía tú eras feliz, y esa tranquilidad también te debe arropar", la trató de consolar Vázquez, palabras ante las que Santana manifestó que "por eso quiero estar bien. No me reconozco cuando estoy así, porque siempre intentaba darle ánimos y positividad a la gente que tengo a mi alrededor".

"Ahora mismo no tengo fuerzas. Sé que es difícil lo que estoy pidiendo, pero si me pudiesen respetar, lo agradecería muchísimo, aunque sea por la memoria de mis padres", recalcó Santana, sin perder el objetivo de su intervención, en la que tuvo oportunidad de hablar con un emocionado Kiko Hernández. "No se puede ser más generosa y hablar con tanto sentimiento como hablas de Mila. Cómo se nota que eres hija de nuestra compañera", elogió el colaborador, al borde del llanto. "Sé que debe ser difícil para vosotros estar en el plató sin ella, por eso os escribo", reconoció Santana, antes de dejar claro que "mis sentimientos y los de mi familia los estoy intentando llevar lo mejor posible y creo que, con las herramientas que tengo y la gente que me ayuda, lo voy a conseguir". No obstante, la hija de Ximénez añadió que, "en el tema mediático, me ha sobrepasado porque siempre he tenido la protección de mis padres. Y sin ellos, no sé cómo hacerlo". "Tengo una semana muy agobiada y nerviosa y no quiero vivir así. No creo que me lo merezca tampoco", valoró la invitada, a quien Vázquez dejó claro que "tienes todo nuestro apoyo". "Ojalá vengas y pasemos toda una tarde recordando a Mila, en algún momento, porque querrá decir que la herida seguirá abierta, pero más sanada", deseó el presentador, ante una Santana agradecida y consciente de "todo el cariño que le disteis en vida".