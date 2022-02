Jorge Javier Vázquez sufre un accidente en el teatro: "Tengo el aviso de Mila Ximénez"

Jorge Javier Vázquez compagina su labor de presentador de 'Sálvame' y 'Sábado deluxe' con las representaciones de "Desmontando a Séneca", su obra de teatro que durante febrero se encuentra en Madrid. El pasado 5 de febrero, sufrió un accidente sobre el escenario que, a su posterior llegada a Mediaset para ponerse al frente del 'Deluxe', relató y reflexionó sobre lo que creía que lo había rodeado.

"Vengo en shock y cuando vienes así empiezan a surgirte cosas en la cabeza. Es la historia más flipada que os puedo contar ahora", avanzaba Vázquez, que pedía a sus compañeras Belén Rodríguez y María Patiño que se sentaran junto a él en un set del plató. "Desde hace tiempo no llevaba una racha de salud tan regulera. Desde el septiembre pasado enlazando cosas nada graves, pero supermolestas que me obligaban a cancelar".

Jorge Javier Vázquez en 'Sábado deluxe'

"Anímicamente estaba un poco mal y una vez mi madre me vino a ver y me dijo: 'Jorge, nunca te he visto tan triste'", explicaba, confesando que unos días atrás había padecido una gripe que le obligaba a pincharse para poder actuar y presentar el programa. "Le digo a Cristina ayer: 'oye, he notado en dos ocasiones como que alguien me ha tocado'", anunciaba el catalán, dando inicio a su "flipada". "Voy al teatro hoy y estaba fenomenal, estábamos divirtiéndonos, la función muy loca [...] y de repente, el bastidor que cae al final, que es un efecto de la función, ha caído antes de tiempo".

"Lo único que me ha pasado es tirarme al patio de butacas, a oscuras, y me he dado una hostia...", revelaba Jorge Javier Vázquez. Sin embargo, tranquilizaba al afirmar que no podría haberle golpeado, ya que solo se manipula cuando está fuera de la zona de peligro. "En ese momento veía que me sepultaba [...] y me he dado una hostia en el muslo que ha tenido que venir la ambulancia". Además, al ocurrir durante la función, el público se pensó que era un gag. "Me he podido levantar más o menos, hemos tenido que suspender durante 3 minutos... Me he hecho mucho daño, no puedo caminar mucho".

Un aviso de Mila Ximénez

Sonsoles Ónega, una de las personas que estuvo entre el público en esa función, intervino en 'Sábado deluxe' para contar cómo lo vivió: "El espectador, desde el patio de butacas, no lo sabe y pensábamos que era parte de la función. Cuando han entrado los acomodadores y los técnicos a ayudarlo, hemos empezado a ver que no era una coña ni un gag".

Sin embargo, aquí no terminaba el relato de Jorge Javier Vázquez, pues este estuvo reflexionando acerca de lo que le había ocurrido: "Yo ya tengo el aviso de Mila Ximénez. Estaba perdiendo el tiempo últimamente en qué hacer para ser feliz y qué no hacer. Estaba encontrando el camino y era como 'basta de tristezas, de absolutamente pensar en cómo estamos, vive'". "Yo siempre llevo una foto en el camerino de mi padre y de Mila. Hoy solo estaba la de Mila en el camerino porque la de mi padre la había llevado a restaurar", contaba.